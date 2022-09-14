美債殖利率大幅攀升 2年期升破3.8% 觸近15年新高

美國國債殖利率周三 (14 日) 繼續攀升，因投資人消化了前一交易日由高通膨數據引發的劇烈市場走勢。

對聯準會 (Fed) 政策最敏感的 2 年期國債殖利率曲線，在美東時間上午 7:40 上漲 5.1 個基點至 3.807%，為 2007 年 11 月以來最高。周二 (13 日) 交易時段飆升 17 個基點。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

與此同時，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.2 個基點至 3.455%。30 年期國債殖利率上漲 2 個基點至 3.528%。

周二公布的通膨數據高於預期，導致主要美股股指創下 2020 年 6 月以來最糟單日走勢，並再次引發投資人對 Fed 進一步升息的擔憂。 周三股指期貨小幅上漲。

8 月消費者物價格指數 (CPI) 報告顯示，通膨環比上漲 0.1%。由於汽油價格較上月下跌 10.6%，市場一直預計指數會下跌。市場正在消化 Fed 進一步升息 75 個基點的可能性，但已有人預計下次升息幅度可能會更大。

根據 CME FedWatch 聯邦基金期貨追踪器，部分交易員現在預計 Fed 將在 9 月會議上升息 1 個百分點。野村經濟學家現在也預計會升息 1 個百分點。

美國總統拜登周二在新聞發布會上被問到是否擔心通膨數字時回答說：「不，我不擔心，因為我們談論的是 1% 的十分之一。」

他還說，「眾所周知，股市不一定反映經濟狀況。」「而且經濟仍然強勁。失業率很低。就業情形回什，製造業很好。我認為我們會好起來的。」

周三將公布房貸市場指數和房貸申請數據，原油和汽油庫存數據以及 8 月的核心和總體生產者物價指數 (PPI) 也將公佈。