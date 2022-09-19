本週操盤筆記：超級央行週、Fed 9月利率決策、主要經濟體PMI

本週進入超級央行週，重頭戲是在週四 (22 日) 登場的美國聯準會、日本、英國和台灣央行決策會議，Markit 主要經濟體採購經理人指數 (PMI) 則於週五 (23 日) 出爐，市場密切關注各國政策動向與景氣概況。

本週操盤筆記 (0919-0923)

1.Fed 9 月利率決議、最新經濟預測

本週有多國相繼公布利率決議，最受矚目的當屬美國聯準會 (Fed)。美國日前公布意外轉強的 8 月消費者物價指數(CPI) 後，市場已完全消化本週升息 3 碼的可能性，甚至出現升息 4 碼的呼聲。

彭博訪調經濟學家預估，Fed 本週將發出更鷹派的信號，暗示目標利率區間高點將在年底升到 4%，且高利率水準將持續到 2023 年，並在 2024 年回落到 3.6%。

市場將關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對貨幣緊縮步調、美國經濟彈性以及通膨會持續多久的看法，縮減資產負債表的過程也備受關注，隨著 Fed 將本月縮表規模翻倍至 950 億美元，分析人士擔憂此舉恐傷害市場流動性，同時對美國經濟構成壓力。

根據彭博訪調結果，經濟學家預估 Fed 將下修今、明兩年的國內生產毛額 (GDP) 增長率，並上修失業率預估值，今、明和後年通膨預測料持平不變，但均高於 Fed 設立的 2% 通膨目標。

2. 超級央行週登場

除美國聯準會之外，台灣、日本、英國、瑞士、巴西等國央行利率決議也將陸續在本週揭曉。

市場普遍預期，台灣央行週四料延續 6 月時升息半碼的作法，對是否升準則看法不一；全球央行積極收緊政策之際，即使核心通膨率仍高於目標水準，日本央行估仍維持利率不變，美日利差越拉越大之下，日元兌美元恐繼續面臨下行壓力。

繼 8 月啟動 27 年來最大幅度升息後，英國央行本週料延續強勁的緊縮力道，再升息 2 至 3 碼；瑞士央行估將加入升息 3 碼行列，利率有望自 2014 年來首度轉正。

另外，巴西央行本週料將利率維持在 13.75% 不變，但為了抑制通膨預期，明年可能繼續維持鷹派立場。

3. Markit 主要經濟體 PMI、美國房市數據

本週尾聲，IHS Markit 將公布澳洲、英國、法國、德國、歐元區和美國採購經理人指數 (PMI) 初值。

在經濟衰退擔憂日益加劇的情況下，PMI 的新訂單、就業以及價格指標將幫助市場理解最新的景氣動向。近月來，在供應瓶頸緩解和需求降溫下，PMI 價格指數全面回落，但仍高於歷史水平。

美國也將在本週公布 8 月營建許可、新屋開工以及 9 月 NAHB 房產市場指數等房市數據。