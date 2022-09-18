聯電高階主管Q2出脫持股近500張後 2名副總8月再調節280張

受通膨等因素干擾，晶圓代工廠面臨客戶庫存調節壓力，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 第三季價格中止連七漲，6 月中旬以來股價頻頻下探，繼 6 名副總或協理級高階主管第二季出脫持股近 500 張後，8 月也有 2 名副總出脫手中持股，調節張數達 280 張。

據公開資訊觀測站資料顯示，聯電繼 5、6 月共 6 名副總或協理級高階主管，自集中市場調節持股將近 500 張後，8 月又有副總級高階主管再出脫自家公司股票。

從最新公布的 8 月統計資料來看，副總經理張振倫出脫 180 張，副總經理陳進雙也出脫 100 張。

聯電預估，第三季晶圓出貨量、ASP 以美元計價將持平，產能利用率維持 100%，毛利率估 44-46%，將較第二季滑落。在 ASP 預估持平下，市場也解讀，聯電晶圓代工價格已漲不太動，第三季將揮別連七季漲價態勢。

聯電表示，半導體產業歷經過去 2 年超級循環週期，目前正進入庫存調整期，不過，預期第四季產能利用率將處於健康水準，價格也將持穩。

聯電 8 月營收 253.46 億元，月增 2.09%，年增 34.89%，首度衝破 250 億元，連 11 個月創新高；前 8 月累計營收 1856.51 億元，年增 37.36%。

