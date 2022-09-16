世銀警告：若各國央行利率升得太高 明年全球經濟恐陷入衰退

根據華爾街日報（WSJ）周四（15 日）報導，世界銀行（World Bank）最新研究報告顯示，各國央行抑制通膨的努力恐讓全球經濟在明年陷入衰退。該份報告的目的主要是讓主要經濟體的政策制定者牢記貨幣緊縮的外溢效應。

該份世界銀行報告的作者寫道，如果預期的升息未能將通膨降至央行目標，貨幣政策官員可能繼續將利率提高到超乎預期的水準，進而導致經濟衰退。

全球央行今年以來一直在迅速提高利率，努力降低十幾年來新高的通貨膨脹，其中外界預估美國聯準會（Fed）可能在下周將利率上調至少 3 碼（75 個基點），而英國、加拿大與歐盟央行近期也都紛紛上調利率。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，全球經濟成長正在急遽放緩，隨著更多國家步入衰退，經濟還可能會出現進一步放緩。他也稱自己擔心這樣的趨勢持續下去，對新興市場與開發中經濟體會造成毀滅性的長期後果。

報告研究發現，由於財政與貨幣政策制定者都在努力降低通膨，一旦經濟放緩，他們不太可能試圖提振經濟需求。貨幣和財政緊縮的結合可能加速潛在的經濟放緩。

報告作者稱，全球同步收緊貨幣與財政政策可能有助降低通膨，然而由於這些政策在各國之間高度同步，它們的影響可能相互疊加，收緊金融狀況將使全球經濟成長放緩的速度比預期還快。

報告作者鼓勵各國央行清楚傳達其政策舉措，並考慮對全球影響的後果，報告也提到，減少必要的緊縮力度可能也有助穩定通膨預期。此外，其他政策制定者也應設法緩解推動價格上漲的供應限制，因為央行針對需求的舉措無法解決這一問題。