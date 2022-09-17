德銀預估：明年Q1結束升息循環後 Fed終點利率將逼近5%

繼今年 4 月率先對美國經濟發出衰退警告後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 再度給出驚人預測，預測聯準會 (Fed) 明年第一季結束升息循環後，終點利率將高達 4.9%，遠遠超過市場定價。

投資人仍在試圖理解 Fed 利率在今年底前升到 4% 以上的可能性。因美國 8 月 CPI 意外竄升，引發市場對 Fed 在下周升息 4 碼的討論，美股周二 (13 日) 創下 2 年多來最大單日跌幅，聯邦快遞 (FedEx) 隨後對全球經濟提出悲觀看法，使美股面臨更沈重壓力。

除了德銀之外，市場少有人給出逼近 5% 的終點利率預期，這幾乎較目前的利率區間高出兩倍，倘若預言成真，對股市的衝擊恐怕會比橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 設想的還要嚴重。達里歐日前預估，Fed 將利率升至 4.5% 恐導致美股暴跌 20%。

與此同時，美國一年期公債殖利率周五 (16 日) 徘徊於 4% 附近，有一部分人士認為，這種情況可能會蔓延到其他利率，從而加劇美國與海外金融市場的擔憂情緒。

德銀首席美國經濟學家 Matt Luzzetti 表示，修正過後的利率預測，反映其對通膨狀態以及高通膨將持續更久的預期。

他說：「無論通膨是否很高，在過去的所有緊縮周期當中，Fed 總是將目標利率升到通膨率以上。」為了維持限制性政策，他認為實質利率或通膨調整後利率必須為正，且 Fed 目前不應該仰賴「通膨將隨著時間下滑」的預期。

Luzzetti 還說，為了讓央行更有信心，至少在明年初以前，聯邦基金利率必須高於通膨，但他也認為將近 5% 的利率不會持續很長一段時間。

德銀對經濟前景的看法可以說是華爾街最悲觀。該行曾在 4 月警告，Fed 的激進升息行動將導致美國經濟在明年陷入衰退，成為最早預測美國經濟衰退的華爾街主要銀行之一，德銀總經策略師 Tim Wessel 甚至在 2 個月後警告，市場低估了通膨加劇或是降得不夠快的可能性。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 周五也加入德銀行列，對高於預期的利率前景提出另一種看法。

荷蘭合作銀行預估，在持續的高通膨以及薪資物價螺旋帶來的壓力之下，聯邦基金利率明年將達到 5% 的高峰，高於其先前預測的 4.5%，且預料 Fed 在 2024 年以前不會改變對利率的態度。