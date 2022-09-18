運價跌不停 物流倉儲業本業仍穩健成長

海運運價連 14 周走跌，台驊 (2636-TW) 董事長顏益財也示警，未來 2 年市況恐更嚴峻，不過可觀察到，航運族群中，仍有一群本業營運動能穩健成長者─物流倉儲業，遠雄港 (5607-TW) 最新宣布，追加工程預算款來增建航空自由貿易港區，顯然物流倉儲需求相對不受運價波動，仍處於正向成長。

上海航交所公告最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，較上周續跌 249.47 點至 2312.65 點，不僅連 14 周下跌，更續創 2020 年 12 月以來低點。

其中，美西線單周下挫 12.45% 至每 FEU(標準 40 呎櫃)3050 美元，下周恐面臨 3000 美元保衛戰，而美東線周跌 7.6%、歐洲線跌逾 8.5%。

不同於海運運價跌跌不休的偏空氣氛，遠雄港指出，對於旗下的遠雄航空自由貿易港區快遞二庫增建工程，再增加投資 4.04 億元，追加後新合約為 6.93 億元，預計明年底完工，此顯示，市場對於倉儲和物流的結構性需求仍持續成長中。

遠雄港說明，增加投資主要是因全球電商市場蓬勃發展，目前單月貨量高峰時達 6 萬噸，淡季也有約 5.4 萬噸。

另一方面，建新國際 (8367-TW) 除了旗下台中港安順公司灰塘區室內煤倉第一期已於 7 月完工使用，在高雄港 S19 碼頭已動工，預估明年第二季開始營運，同時，取得台北港第一期開發建照，預計 9-10 月間完成動土儀式，2024 年第二季開始營運。

建新力拚在國內三大港口拓展裝卸量和倉儲空間，並藉此持續拉開與競爭同業優勢。

建新表示，主要業務是從事內陸港口服務、報關、倉儲、裝卸和貨櫃集散站，以港務費率表為止，較不受海運景氣循環明顯影響。

此外，可觀察到，榮運 (2607-TW) 自去年 10 月併購長榮物流後，營收規模放大，前 8 月合併營收達 126.39 億元，年增 175.05%，由於榮運旗下大園物流園區第二季已完工啟用，招商達 100%，而長榮物流正陸續拓展海外據點，且仍有併購計畫，未來成長不容小覷。

整體來看，航運指數今年以來已跌掉多達 30%，主要是反映終端需求下滑、海空運旺季不旺，不過，倉儲、內陸運輸業者今年以來本業表現相對穩健，可望成為航運族群中的中流砥柱。