DHL：航運旺季即將來臨 堵塞看不到盡頭

DHL 全球貨運物流公司週一 (22 日) 表示，現在就宣布航運貿易量出現疲軟或是堵塞問題舒緩還為時過早。

全球航運和物流業者一直處於堵塞問題不斷加劇的循環之中。港區土地不足、貨車缺乏、卡車司機短缺造成港口和碼頭堵塞情況，乃至影響全球貿易。

DHL 全球貨運物流公司美洲區主管 Goetz Alebrand 說：「就堵塞問題而言，我們還沒真正擺脫困境，全球供應鏈非常容易被干擾打斷，所以現在真的很難說這將如何影響貿易量。」

航運旺季即將來臨 堵塞看不到盡頭 (圖片：AFP)

Alebrand 提到：「貨櫃滯留時間可能更長，進出口商成本更高，考慮到全球經濟衰退可能即將到來，還有很多未知的因素。」

Alebrand 稱：「全球各地的供應鏈瓶頸仍然明顯，我將密切關注港口營運商與碼頭工人的勞資合約談判進展。港口勞工抗議行動與罷工潮可能導致更多船期延誤和航班取消的情況。可用貨船數量減少，以及 40 呎貨櫃供應緊張，都是造成貨櫃價格上漲的兩大因素。」

中國的黃金周 (每年 10 月 1 日至 7 日) 即將到來，一些製造工廠將停工，預期假期前後的取消航運船次將增加，從而減少港口貨物吞吐量。

國際海事組織 (IMO) 的下一階段的計畫是要減少海上船隻的碳排量，這將停止一些定期航運，從而給貨運價格帶來更大壓力。

IMO 今年 6 月在第 76 次海洋環保委員會議拍板，將自 2023 年起強制規範航商的碳排放量與現有船效率，航商船必須減速、改裝，甚至面臨拆船，市場上一半船舶都將受衝擊。

Alebrand 預期：「在今年第四季和明年第一季將出現更多閒置運力，因為航商船必須對船舶進行改裝以滿足 IMO 的 2023 標準。」