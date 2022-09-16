中美關係緊張 波音將轉售為中國客戶製造737 MAX

美國飛機製造大廠波音 (BA-US) 高層週四 (15 日) 表示，中美政治緊張局勢拖累飛機交付，波音將轉售部份專為中國客戶製造的 737 MAX 飛機。該公司執行長也表示，對近期恢復向中國客戶交機感到悲觀。

波音財務長 Brian West 表示，該批客機已被推遲很久，不能無限期等待，因此波音將開始轉售一些飛機。

波音 7 月曾表示，大約有 290 架飛機尚未交付，其中大約一半是為中國客戶製造。

波音執行長 Dave Calhoun 對短期內恢復在中國的飛機交付表示悲觀。Calhoun 說，恢復在中國的飛機交付對波音的未來至關重要，但是，近期 1、2 年內可能還無法恢復。他也指出，市場需求沒有放緩，依然相當強勁。

中國巨大的市場，約占波音正常年交付量的四分之一。但為應對疫情的影響和與美國長期的貿易緊張局勢的同時，中國在很大程度上退出了全球噴射機市場。

波音前次從中國獲得訂單已是 2017 年 10 月，此後發生美中貿易戰及 737 Max 空難等事故，影響了兩國間的飛機採購。

波音過往倚賴南航做為其在中國的最大客戶。5 月份，南航從短期機隊計畫中取消了超過 100 架波音 737 Max 飛機，稱交付存在不確定性。

波音持續敦促中美兩國政府進行「富有成效的對話」，以幫助訂單和交付能夠迅速恢復，因為「波音對中國飛機銷售歷來支持數以萬計的美國人就業」。