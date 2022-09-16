〈美股早盤〉經濟衰退陰霾籠罩 標普500指數跌破3900點支撐

聯邦快遞的壞消息讓原本擔心美國聯準會（Fed）大幅升息的投資人再度加深對經濟衰退的恐慌，雪上加霜的是適逢「四巫日」，美股周五（16 日）開低走低，標普 500 指數跌破關鍵的 3,900 點支撐關卡。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 350 點獲近 1.2%，那斯達克綜合指數跌逾 200 點獲近 1.8%，標普 500 指數跌近 1.5%，費城半導體指數跌 1.3%。

由於投資者為美國激進加息做準備，而世界銀行和國際貨幣基金組織的警告加劇了對經濟放緩的擔憂，市場再度承壓

聯邦快遞昨日美股盤後發布獲利預警並撤回全年財測，該公司執行長 Raj Subramaniam 受訪時稱全球經濟即將步入衰退，此消息加劇市場擔憂，該股在周五盤前交易重挫逾 20%。

另一方面，投資人正在替 Fed 激進升息做準備，而世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）的警告再增添經濟放緩擔憂，令市場承壓。

對 Fed 政策敏感的兩年期美國公債殖利率延續 2007 年以來的高點，殖利率依然倒掛在在凸顯經濟衰退即將到來的訊號。與此同時，美國本周公布一系列數據描繪出未來經濟狀況好壞參半的藍圖，也強化 Fed 採取激進升息獲幣政策的觀點。截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch 工具，下周升息 3 碼（75 個基點）的機率為 78%，升息 4 碼（100 個基點）的機率為 22%。

接下來即將公布的 9 月密西根大學消費者信心指數將成為市場關心焦點，外界預期 9 月信心指數初值為 60，較 8 月終值 58.2 略為提升。

值得注意的是，今日適逢美股「四巫日」，這天股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期，通常會加劇波動。在本周通膨報告餘震未平之際，四巫日恐再添美股動盪。

高盛數據顯示，周五約有 3.2 兆美元的金融衍生品即將到期。其中，大約 20 億美元與標普 500 指數掛鉤，而 5,000 億美元與單一股票掛鈎。

大宗商品方面，在全球經濟形勢不斷惡化的背景下，油價可能正邁向連續第三周下跌。在美元走強使原油對大多數買家來說更加昂貴之際，全球經濟形勢惡化加劇了對需求的擔憂。

國際油價從稍早跌勢轉漲，截稿前，11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.02%，至每桶 91.77 美元，10 月到期的西德州原油期貨上漲 0.67%，至每桶 85.67 美元。

截至台北時間周五（16 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤下跌 23.92%，至每股 155.87 美元

由於全球包裹遞送量下滑，聯邦快遞（FedEx）發布獲利預警，同時也以總經趨勢大幅惡化為由，宣布撤回全年財測並推動多項撙節措施，該消息加劇投資人對全球經濟放緩的擔憂，聯邦快遞盤前重挫逾 20%，另外優比速 (UPS-US)、XPO 物流 (XPO-US) 股價也受牽連分別下跌 6.8% 與 4.2%。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 5.06%，至每股 31.45 美元

優步（Uber）昨（15 日）表示其正在調查「一起網絡安全事件」，因此關閉幾個內部系統，以確定其網絡受到破壞的程度。據悉，Uber 員工昨下午收到一則消息，內容是：「我是一名駭客，Uber 已經遭遇數據泄露」，還列出了幾個內部數據庫，宣稱這些數據庫已經泄露。Uber 隨後關閉了其 Slack 消息系統，以及一些工程系統。目前還不清楚到底有哪些數據被暴露，以及有多少人（如果有的話）受到影響。

美鋁 (AA-US) 早盤下跌 0.49%，至每股 42.93 美元

摩根士丹利將美國鋁業（Alcoa）股票評等從「持有」（Equal Weight）上調至「增持」（overweight）。該投行對採礦產業保持謹慎態度，儘管該產業資產負債表強勁、估值低廉，但認為美國鋁業和其他同行存有「深度價值」（deep value）的契機。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月密大消費者信心指數初值預期 60，前值 58.2

華爾街分析：

J Safra Sarasin 銀行的經濟學家 Raphael Olszyna-Marzys 表示，美國這周一系列的數據表明，Fed 在下周將再次升息 3 碼，而且 Fed 在 11 月再次「激進升息」的可能性也提高了。此外，Fed 的最新預測應該表明，與通膨的抗爭比之前更加痛苦。

IG Group 市場分析師 Axel Rudolph 表示，現在看到的數據實證顯示經濟確實在放緩，預估美股將回落至 3 月低點之下。他認為以歷來的經驗來看，在央行大舉升息的環境中總會導致股市落入熊市。

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，市場正在等下一個催化劑，從本周二的美股拋售中看出市場對 Fed 的升息預期重新定價，然而在 Fed 公布真正的升息消息以前，將難得出明確的方向。