美國9月密大消費者信心初值升至4月來新高 長短期通膨預期下降

美國密西根大學周五（16 日）公布的初步數據顯示，9 月消費者信心指數升至 59.5，創今年 4 月以來新高，但仍低於市場預期的 60，前值為 58.2。與此同時，由於油價格下跌，消費者對短期與長期通膨預期雙雙下滑。

美國 9 月密大消費者信心指數出值升至今年 4 月來新高。(圖片：ZeroHefge)

備受市場矚目的通膨預期方面，9 月 1 年通膨預期初值從 8 月終值的 4.8% 下滑至 4.6%，為 2021 年 9 月來新低，今年稍早，該短期通膨預期一度達到 5.4%，寫下 1981 年以來新高。5 年通膨預期也從 8 月終值 2.9% 下滑至 2.8%，創下 2021 年 7 月以來新低。

密大 9 月調查顯示，消費者對 1 年與 5 年通膨預期雙雙下滑。(圖片：ZeroHedge)

報告顯示，雖然提及供應短缺的消費者減少，汽油價格也在下滑，但衡量其他通貨膨脹的指標仍在加速且相當廣泛，例如食品與住房成本。本周公布的 8 月消費者物價指數（CPI）年增率、核心通膨率均高於預期，意味著通膨依然火熱。

其他細項指數方面，8 月現況初值報 58.9，不及預期的 60.8，略高於前值 58.6，為 5 月以來新高；8 月預期指數初值報 59.9，不僅高於預期的 59.7 也高於前值 58，創 4 月以來新高。

報告也指出，汽車與家電等耐久財購買情況仍近歷史新低。儘管通膨預期有所下滑，但消費者對自己的財務前景並不樂觀，約有 42% 的消費者仍認為高物價侵蝕其生活水準，但低於 7 月的 49% 高點。

然而，在 8 月消費者信心明顯改善後，消費者對經濟發展軌跡顯示出不確定的跡象。正如密大報告所指出，目前仍不清楚通膨改善狀況是否會持續下去，因為消費者對未來物價的軌跡仍展現出很大的不確定性，對短期通膨的不確定性達到 1982 年以來新高，而對長期通膨不確定性從 3.9 升至 4.5，遠高於去年 9 月的 3.4。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，由於有關於物價的訊息相互矛盾，加劇消費者的不確定性，未來幾個月通膨預期可能仍相對不穩定。

消費者對未來物價的軌跡展現出很大的不確定性。(圖片：ZeroHedge)

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，密大消費者信心調查的初步結果顯示，物價前景依然良好，但這對聯準會（Fed）來說只是一個小小的安慰，因為在核心通膨率居高不下的情況下，價格再度上漲的風險依然存在。總而言之，數據表明 Fed 在 9 月會議上可能升息 3 碼（75 個基點）而非 4 碼（100 個基點）。

消費者信心影響未來幾個月的經濟成長，悲觀的情緒會抑制支出水準，從而影響經濟傅素，樂觀的情緒則有助於未來經濟。