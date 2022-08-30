華航將斥近1400億元買16架波音787-9 2025年起交付

華航 (2610-TW) 今 (30) 日召開臨時董事會，通過將訂購 16 架波音 787-9 客機，以進行 A330-300 客機汰舊換新計畫，交易總金額不超過 46.08 億美元(約新台幣 1382 億元)，預計 2025 年開始交付，將擔綱中運量廣體新世代客機主力。

華航說明，自 2018 年啟動新廣體客機汰換計畫，惟受新冠疫情影響，2020 年暫緩評估，隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，去年 9 月起重啟評選及加速引進作業，並邀集納入外部專業顧問建議，經長時間縝密評估，遴選最適機型，符合企業發展最大效益。

華航進一步指出，波音 787-9 客機為旗艦級新世代產品，不論在航機設計、營運效益和產品普及率均具有優勢，其中，在燃油效率上表現卓越，可較前一代機型減少約 20% 燃油消耗與碳排放，將是華航邁向 2050 淨零碳排的一大助力。

另一方面，波音 787-9 客機腹艙可容納 36 個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為貨運運能再添動力。

華航機隊現有 86 架客貨機，包括 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800、A321neo 共 65 架客機，以及 747-400F、777F 共 21 架貨機。

此次華航引進 787-9 全新客機，主要是用來替換 A330-300 客機，落實航機汰舊換新計畫，另外加 8 架選購權，可轉為大運量的 787-10 機型。