波音宣布UPS額外訂購8架767貨機

波音公司 (BA-US) 周一 (29 日) 宣布接獲 UPS (UPS-US) 另外 8 架 767 貨機的訂單。新增訂單將使 UPS 的 767 貨機機隊增加到 108 架，使這家全球快遞商能夠進一步實現機隊現代化和永續發展。

UPS 執行副總裁兼美國總裁切薩洛尼 (Nando Cesarone) 表示：「新增的 767 將有助我們繼續為全球的 UPS 客戶提供重要的服務。這是一款用途廣泛的飛機，我們在全球每個地區營運。」「有了這些飛機，我們的機隊將繼續成為這個產業中最現代化的機隊之一，在滿足客戶需求的同時提高我們的效率、永續性和可靠性。」

國際航空運輸協會 (IATA) 估計，2021 年全球航空貨運收入是 2019 年情前的 2 倍多。

波音商業銷售和行銷資深副總裁莫尼爾 (Ihssane Mounir) 表示：「UPS 的新訂單證明了 767 貨機的出色貨運能力，並進一步證明了波音在貨機領域的市場領導地位。」「UPS 藉由該訂單增加其營運 100 多架 767 貨機，並將其波音各型機隊增至 260 多架。我們很榮幸在 UPS 運作營更永續、更高效的機隊的努力中發揮重要作用。」

UPS 將於 2025 年開始接收這些新飛機，另額外一架 767-300 架波音改裝貨機 (BCF) 將於 2023 年底投入服務。此次採購是根據 UPS 於 2021 年 12 月訂購的 19 架 767 架貨機之外的訂單。