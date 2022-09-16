電子紙需求逐年成長 終端裝置規模年複合成長率上看3成

電子紙近年搭上全球環保意識抬頭下，出現爆發性成長，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預測，隨著產業鏈共同推動，加上節能減排、碳中和戰略議題驅使下，電子紙應用將持續拓大，預估到 2027 年全球電子紙終端營收規模將可達到 159 億美元，近 5 年複合成長率達約 33.1%。

群智諮詢指出，目前電子紙主要聚焦在類紙、低功耗的物聯網市場，最大應用來自零售電子貨架標籤 (ESL)、電子書閱讀器 (E-Reader)，統計去年全球電子紙整機出貨量約為 2.1 億個、年增 35.1%，其中電子貨架標籤 (ESL) 出貨量達約 1.9 億個，占比高達 95%。

展望未來，群智諮詢看好，物聯網發展將使 ESL 電子貨架標籤成為新零售產業的標配，且在節能環保概念帶動下，電子紙對比傳統液晶、OLED 顯示更具優勢，在教育市場上，電子紙反射式特性也具護眼特性。

群智諮詢預期，2027 年全球電子紙整機出貨量將達約 9.1 億個，近 5 年複合增長率也將達 26.5%，若進一步從應用細分，由於目前全球 ESL 滲透率仍不足 20%，估未來 5 年 ESL 出貨量年複合成長率為 25.1%，E-Reader 成長則相對放緩，但預期也將有 13.7% 的年複合成長率。

電子紙應用領域目前已從智慧物流、智慧醫療、教育、辦公、工業製造、交通、民航等逐步擴散，包含物流倉儲標籤、行李標牌、室內外數字標牌、筆記本、顯示器、行動穿戴等都可看到採用電子紙的解決應用。