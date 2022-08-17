〈元太法說〉電子紙貨架標籤ESL需求續強 下半年逐季成長

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日召開法說會，面對全球經濟變化，董事長李政昊坦言，下半年消費市場確實較為疲軟，預期電子書閱讀器出貨量將受衝擊，但全年仍會優於去年，不過電子紙貨架標籤 (ESL) 需求續強，在全球零售商市占率可望上看 1 成，因此，對今年營運還是樂觀，下半年在新產能逐步開出下，可望逐季成長。

李政昊說，電子書筆記本 (eNote)、電子書閱讀器 (eReader) 下半年受消費市場需求下滑影響，其中，電子書閱讀器全年出貨預期，較原目標下滑 1 成，但因上半年出貨強勁，今年整體出貨仍將優於去年。

電子紙貨架標籤 (ESL) 則是元太近年主力成長動能之一，面對近期市場雜音，李政昊說，安裝 ESL 對零售業者而言，就如同工廠投資自動化，並不會在產業低谷時停止，且財務健全的公司更會把握時間加速布建，因此下半年看 ESL 需求還是強勁，今年 ESL 在全球零售商店滲透率有機會從過去 3-5% 成長至 1 成。

整體而言，李政昊說，去年規劃的新產能逐步開出下，第三季營收、獲利都將優於第二季、第四季也可望優於第三季，毛利率則因產品組合變動而波動，不過隨著材料產能擴充到位，毛利率表現可望相對正向。

元太表示，上半年電子紙應用市場需求強勁，除全球大型零售連鎖商店持續導入安裝電子紙貨架標籤外，電子書閱讀器、電子紙筆記本也因彩色、新技術版本推出，刺激換機潮。

元太第二季純益 23.73 億元，季增 62.44%、年增 70.57%，每股純益 2.08 元，累計上半年純益 38.35 億元、年增 49.9%，每股賺 3.36 元。