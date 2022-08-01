電子紙產業聯盟會員家數突破120家 聯發科、群創入列

電子紙大廠元太 (8069-TW) 為拓展電子紙產業生態圈，去年與京東方、興泰科技共組發起成立電子紙產業聯盟，截至今年 7 月底電子紙產業聯盟參與會員數正式突破 120 家，其中，台廠 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW)、面板大廠群創 (3481-TW) 都是新加入的成員之一。

電子紙產業聯盟是在去年 5 月正式成立，主要是推廣電子紙應用、擴大產業生態圈，聯盟擘劃電子紙未來將可廣泛應用的八大智慧領域布局，包含閱讀、新零售、教育、交通、醫療、工業、民航、物流、辦公等領域應用。

觀察電子紙產業聯盟成員，已涵蓋電子紙上下游產業鏈，包含電子紙模組、IC 設計公司、SI 系統整合商、ODM 廠商、品牌廠等，台廠也並未缺席，除了去年已加入的台廠外，在名單中還新增包含聯發科、群創、律勝 (3354-TW)、宏致 (3605-TW) 等。

元太透露，電子紙產業聯盟成立一年多以來，觀察在物流、教育應用發展上最為快速成熟，也希望透過上下游供應鏈持續提升市場滲透率。

值得關注的是，元太在今年 Touch Taiwan 智慧顯示展中，也聯手生態系夥伴擴大展示電子紙應用布局，其中，聯發科就應邀展示相關電子紙 IC 解決方案應用，而群創除了是元太後端模組夥伴外，也在股東會上採用電子紙桌牌，去年與台北捷運合作建置的西門展演空間、數位列車上，更可以看到雙方深化合作布局。

台廠已加入電子紙產業聯盟的成員，除元太本身，包含業成 GIS-KY(6456-TW)、和鑫 (3049-TW)、明基材 (8215-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、英業達 (2356-TW)、所羅門 (2359-TW)、振曜 (6143-TW)、研華 (2395-TW)、晶宏 (3141-TW) 等都有參與。