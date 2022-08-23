元太電子紙模組報捷 取得碳足跡盤查證書

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (23) 日宣布，旗下 6.8 吋電子書閱讀器模組、2.9 吋電子貨架標籤模組通過 ISO 14067:2018 產品碳足跡國際標準證書，成為全球首度通過碳足跡標準查證的電子紙模組，依計算每片 6.8 吋電子書閱讀器模組碳足跡為 3.30 kg CO2e、每片 2.9 吋電子貨架標籤碳足跡則為 0.59 kg CO2e。

元太積極邁向淨零轉型，已規劃今年底達到 RE10 目標，2030 年則達到 RE100、2040 年進一步落實淨零碳排 (Net Zero) 的永續發展目標，積極從產品設計、生產製造流程進行改善，而實行碳足跡盤查將能更明確說明電子紙產品所產生的碳排放數據，作為未來進行節能減碳的參考依據。

元太說明，本次盤查範圍涵蓋電子墨水薄膜 (FPL) 產品碳足跡、原物料製造、取得 / 運輸調查、產品製造 (含能資源使用及廢棄物處理) 的自願盤查等兩大調查邊界；碳足跡驗證路徑則從新竹廠區的產品設計、原物料採購及規劃運輸物流，林口與美國等廠區電子紙材料生產製造，一路到揚州廠電子紙模組製造。

元太董事長李政昊表示，電子紙因超低耗電特性，已具備低碳排的環境友善效益，但面對全球淨零碳排的挑戰，仍須採取更積極的做法，推動減碳行動，元太也希望透過推動低碳綠色製程，降低溫室氣體對環境衝擊。

元太本次是採用 ISO 14067:2018 碳足跡查證標準，依完整性、一致性、準確性、相關性、透明化等原則彙整相關資訊，並詳細規範產品生命週期溫室氣體排放及衝擊評估，由英國標準協會 (BSI) 進行第三者外部查證確信相關數據及佐證資料，並獲得合理保證等級查證聲明書。

隨著電子紙模組取得碳足跡盤查證書後，元太說，在電子紙生態圈經營策略下，將擴大協助供應商進行減碳行動，供應商與客戶均可採用現有符合 ISO 14067 碳足跡標準的電子紙產品碳足跡方法學，再次計算產品碳足跡，展現價值鏈的減碳成果。