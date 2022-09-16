黑天鵝作者：比特幣、房市泡沫都是寬鬆環境下長出的「腫瘤」

美國聯準會 (Fed) 在疫情爆發之初推行寬鬆的貨幣政策並造就股市大漲，讓投資人對寬鬆的政策保有好感，但著有「黑天鵝效應」一書的塔雷伯 (Nassim Taleb) 不以為然指出，寬鬆過久讓金融市場長出一些「腫瘤」，例如比特幣和房地產。

塔雷伯周四 (15 日) 受訪時說，Fed 直到今年稍早一直保持極為寬鬆的政策，已經導致一些腫瘤出現，並讓一整個世代的投資人誤以為自己能以炒股維生。

他說：「我稱比特幣為腫瘤，房地產是另一個。人們以為市場應該照他們所想的走，卻發現市場從被高估變成被低估的狀態。」他曾看好比特幣的去中心化特質，但從 2020 年起態度翻轉。

這位 2007 年金融危機爆發前以「黑天鵝效應」一詞為人熟知的長期投資人，現在的市場參與者沒有經歷過衰退，不知道 Fed 大力推動升息可能造成的衰退後果，這對 1980 年代出生的人來說是前所未見的事。

塔雷伯說：「人們需要學習，經濟政策應該做什麼，而貨幣政策不該做什麼。利率必須回到正常水準，不能改變太多。」他認為利率正常水準大約落在 3% 到 4%，符合聯邦基金利率期貨交易員預測今年年底的利率水準。

美股今年因 Fed 強力升息而重挫，標普 500 曾跌入熊市。

塔雷伯警告，Fed 不要過早扭轉政策，「如果是我，我會很小心不要過度使用降息，這項貨幣政策正是讓我們走到今日這一步的主因。」