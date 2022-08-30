利率上升壓縮美國房市成長 高盛：未來會繼續下跌

利率上升阻礙了美國房市的發展動能，重創了許多與該產業命運相關的股票。

Toll Brothers (TOL-US) 和 KB Home (KBH-US) 的股價光是過去 6 個月就分別下跌了 15% 和 22%，而 SPDR S&P Homebuilders ETF 同期下跌 12%；Toll Brothers 主受第 2 季業績疲軟和 8 月初成長前景的壓力。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 斷言，房市可能會進一步下跌。

他針對房屋銷售和房價走勢看法如下：

有關房屋銷售：「負擔能力持續下降、疫情順風減弱以及近期購買意願下降，代表房屋銷售淨額可能會進一步下降。預測第 4 季成屋銷售量經季節性調整後的年率為 4.25 億套，較 7 月下跌 12%；新屋銷售則為 0.5 萬套，與 7 月持平。因此我們將住宅固定投資成長預測調降至 2022 年下跌 15% 和 2023 年持平，之前的預測為下跌 13% 和成長 1.5%。」

有關房價走勢：「模型顯示，未來幾季房價成長將急劇放緩；第 3 季環比年化率 (AR) 為成長 8.5%，第 4 季環比年化率 (AR) 為成長 3%，對應 2022 年第 4 季年增率為 14%；主因供需失衡繼續縮小，關鍵在於需求下降。之後，我們預計房價成長將完全停止，到 2023 年平均為 0%。雖然全美房價確定全面下跌，而且明顯會出現在某些地區，但大幅下降似乎不太可能。」

全國房地產經紀人協會 (NAR) 表示，7 月成屋銷售連續第 6 個月下降。銷售額較 6 月下降 5.9%，較一年前下降 20.2%。成屋銷售價格中位數同比上漲 10.8% 至 40 萬 3800 美元，但較 6 月創紀錄高價下跌了 1 萬美元。

與此同時，美國商務部報告，7 月美國新單屋住宅銷售額下降 12.6%。當月新屋銷售量為 51.1 萬套，為 2016 年 1 月以來的最低水平。