大賣空本尊：美股未觸底 如同2008年或2000年泡沫將破滅

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度警告，美股尚未觸底，如同 2008 年或 2000 年的泡沫將破滅，「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 也認為，美股將經歷更多痛苦。

貝瑞周三 (7 日) 在推特上表示，雖然最近有兩檔特殊目的併購公司 (SPAC) 相關的 ETF 關閉，但這不代表市場已經接近底部，「不，我們還沒有觸底。注意失靈，尋找底部。」

SPAC 是 Covid-19 疫情牛市期間吸引大量散戶的投資題材之一，但在美國聯準會 (Fed) 激進升息並收回流動性之後，兩檔 SPAC ETF 已在上個月關閉，分別是 Defiance 特選世代 SPAC 衍生 ETF-(SPAK-US)，以及 Morgan Creek-Exos SPAC 衍生主動型 ETF(SPXZ-US)。

貝瑞再度示警美股泡沫化危機 (圖: AFP)

在同日另一篇推文中，貝瑞表示加密貨幣、迷因股、SPAC 都崩盤，他認為今年將出現類似 2000 年網路泡沫或 2008 年金融海嘯的崩潰。

取自貝瑞推特

貝瑞為 Scion 資產管理公司創辦人，他今年對市場的警告次數持續增加，之前曾預測消費者債務上升、經濟凜冬將至，並警告愚蠢行徑重返市場，第 2 季甚至清空持股，只留一檔監獄股。

墨比爾斯：美股將更痛苦

儘管標普 500 指數今年來下跌 19%，但包括貝瑞在內的多位知名觀察家都認為，美股前方還有得跌。

墨比爾斯周二接受 CNBC 訪問，他認為股市將在 Fed 升息階段持續下跌，但投資人還沒有完全為此事定價。

然而這位 86 歲的知名投資人表示，美國的經濟問題完全比不上歐洲、中國。歐洲因為能源危機和通膨飆升，面臨極深的麻煩，他預測歐洲央行 (ECB) 將須「劇烈」升息才能控制物價，而這將引發經濟衰退。

新興股市今年表現較差，墨比爾斯認為主要是被中國拖累。中國今年麻煩事不少，包括熱浪高溫引發的大規模限電、反覆的防疫封控、醞釀中的房市危機，加上與西方關係日益緊張，都打壓中國經濟。

墨比爾斯建議投資人，無論想投資哪個股市，都要謹慎選股，「此刻想在世界上某個地方投資，必須要非常、非常挑剔。」