〈美股盤後〉Adobe暴跌逾16% 標普那指收黑逾1%

由於通膨和衰退擔憂縈繞不散，美債殖利率走升和 Adobe 收購 Figma，科技股遭遇重擊，油價下跌拖累能源股，美股主指週四 (15 日) 震盪收黑。道瓊收跌近 180 點，為 7 月 14 日以來的最低收盤價。標普和那指下滑逾 1%。費半跌逾 1.6%。

政經方面，全美鐵路工人罷工危機暫時解除，白宮全力協調之下，鐵路公司和工會代表週三進行 20 個小時的密集談判，敲定初步勞資協議，包括調整薪資與出勤、休假的協議。美國總統拜登週四表示，成功解決勞資分歧的成果得來不易，這是美國經濟和人民的重要勝利。

世界銀行週四警示，各國央行以半個世紀以來從未見過的同步程度進行量化緊縮政策，但這可能仍不足以抑制通膨，並恐讓全球經濟在明年陷入衰退。

地緣政治方面，中國國家主席習近平週四與俄羅斯總統普丁會面，普丁同意支持一中政策，並斥責美國在台灣問題上挑釁。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.1 億例，死亡數突破 652 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收黑，能源、公用事業和科技領跌，醫療保健和金融板塊逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89%；Meta (META-US) ) 下跌 1.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.77%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.71%。

道瓊成分股以 Salesforce 領跌。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.43%；Visa (V-US) 下跌 2.03%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.74%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.73%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.58%。

費半成分股逾半收黑。 英特爾 (INTC-US) 下跌 1.17%；美光 (MU-US) 下跌 0.79%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.52%；AMD (AMD-US) 下跌 1.02%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.00%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.75%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.56%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.28%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.18%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89% 至每股 152.37 美元。市場傳出 iPhone 14 系列的衛星連接功能今年可能在美國和加拿大以外推出。

Adobe (ADBE-US) 暴跌 16.79% 至每股 309.13 美元。Adobe 宣布斥資約 200 億美元收購網路設計新創公司 Figma，強化旗下協同設計平台陣容，同時公司公布第四季營收預估 45.2 億美元，低於分析師預估的 45.8 億美元。

微軟 (MSFT-US) 下跌 2.71% 至每股 245.38 美元。微軟以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的收購案將面臨英國反壟斷監管機構（CMA）進一步調查，主因是微軟先前的說明並未能緩解當局對反市場競爭擔憂。

經濟數據

美國 8 月進口物價指數月增率報 -1%，預期 - 1.2%，前值 - 1.5%

美國 8 月進口物價指數年增率報 7.8%，前值 8.8%

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 22.6 萬，前值 21.8 萬

美國上周續領失業金人數報 140.3 萬，預期 147.5 萬，前值 140.1 萬

美國 8 月零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 -0.4%

美國 8 月核心銷售月增率報 - 0.3%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 8 月零售銷售年增率報 9.37%，前值 10.3%

美國 8 月工業生產月增率報 - 0.2%，預期 0.1%，前值 0.5%

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 - 1.5，預期 - 13，前值 - 31.3

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 - 9.9，預期 2.8，前值 6.2

華爾街分析

2 年期和 10 年期美債殖利率倒掛加劇，經濟衰退陰霾揮之不去。摩根士丹利分析師指出：「聯準會需要選擇他們的毒藥，是否要冒著經濟衰退的風險、冒著失業率上升風險，持續強勁地抑制通膨？這確實讓聯準會處於兩難境地，但我認為，鑑於我們從聯準會那裡聽到的消息，焦點完全是在通膨上。」

ActivTrades 分析師 Pierre Veyret 指出：「股市動盪不安，一方面受到緊縮環境下的總體經濟威脅的看空情緒影響，另一方面是受到押注通膨觸頂的逢低買家影響。」

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 稱：「預計未來幾週股市會走高，投資人做好聯準會升息 3 碼的準備。如果下月公布數據顯示通膨有所緩解，他們不願錯過可能的漲勢。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主