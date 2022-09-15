Adobe斥資200億收購Figma未獲投資人青睞 早盤股價跌逾12%

Adobe 周四（15 日）宣布同意以 200 億美元現金與股票形式收購線上設計公司 Figma，不過該起併購案可能影響其獲利，也有市場分析認為，這筆非常高估值的交易恐讓 Adobe 股價承壓，Adobe 早盤股價跌逾 12%，創兩年來最大跌幅。與此同時，Adobe 在同日盤前公布 2022 會計年度第三季財報，營收表現符合預期，而獲利表現亮眼，但第四季財測憂喜參半。

截稿前，Adobe(ADBE-US) 早盤下跌 12.35%，每股暫報 325.49 美元。

根據 Adobe 聲明，Figma 收購案是由一半現金與一半股票組成，可能會根據慣例進行挑整。Figma 執行長和員工將額外獲得約 600 萬股限制性股票，這些股票將在交易完成後的四年內獲得。

該筆交易預估將於 2023 年完成，在完成後的第一年與第二年將會稀釋 Adobe 的按非一般公認會計準則（non-GAAP）每股獲利，預估第三年將實現損益兩平，而在第三年實現承漲。

交易完成後，Figma 聯合創始人兼執行長 Dylan Field 將繼續領導 Figma 團隊，向 Adobe 數位媒體業務總裁 David Wadhwani 彙報工作。

Adobe 第三季獲利佳 第四季財測憂喜參半

財報方面，Adobe 第三季（截至 9/2）營收年增 13% 至 44.3 億美元，符合市場預期，但這意味著該公司連續第三個季度營收年成長低於 15%，主要是受到經濟不確定性與美元走強的匯損影響。不過，Adobe 經調整後每股獲利報 3.4 美元，優於華爾街分析師預期。

按業務劃分，包括 Photoshop 在內的數位媒體部門營收年增 13%，至 32.3 億美元; 創意部門達到 26.3 億美元，年增 11%，文件雲端業務增長 23%，達到 6.07 億美元。數位體驗部門收入達到 11.2 億美元，年增 14%。

展望未來，Adobe 給出憂喜參半的財測，預估第四季營收落在 45.2 億美元，低於 Refinitiv 分析師預估的 45.8 億美元；non-GAAP 每股獲利估 3.5 美元，高於市場預期的 3.47 美元。