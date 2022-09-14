日經：蘋果新研發處理器 傳明年採用台積電N3E製程技術

知情人士透露，台積電 (2330-TW) 最大客戶蘋果公司 (AAPL-US) ，計劃明年成為全球首家採用台積電 3 奈米改良型「N3E」製程技術的業者，將在部分新款 iPhone 和 Mac 電腦中使用「N3E」製程技術。

日經新聞報導，三位消息人士表示，蘋果尚處於研發階段的 A17 行動處理器，蘋果預定明年下半年可以「N3E」製程量產。知情人士說，A17 將用於明年發表的 iPhone 系列頂級新機。

消息人士透露，Mac 電腦採用的下一代 M3 晶片，也將使用「N3E」製程技術。「N3E」是台積電 3 奈米製程技術的升級版本，效能、節能及成本效益比 3 奈米更佳。

三位知情人士表示，英特爾原本通知台積電，希望今年或明年初使用 3 奈米製程技術，與蘋果並列，成為第一波採用台積電 3 奈米製程技術的客戶；不過，後來英特爾至少將訂單延至 2024 年。

今年蘋果只有用在 iPhone 14 Pro 的 A16 核心處理器，採用台積電 4 奈米製程技術。一般的 iPhone 14 仍使用較早的 A15。去年下半年蘋果推出的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro，也採用這款處理器。