美股重點新聞摘要2022年09月16日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Adobe(ADBE)

中國 8 月固定資產投資、工業增加值、社會消費品零售總額等經濟數據

歐元區 8 月 CPI

美國 9 月密大消費者信心指數

景氣風向球示警！聯邦快遞取消全年財測並推動撙節 盤後暴跌 16%

美國物流巨頭聯邦快遞 (FedEx) 表示，由於總經趨勢大幅惡化，將取消 6 月發布的 2023 會計年度財測，該公司並宣布關閉多處辦公室、停飛貨機等多項撙節措施，周四 (15 日) 盤後應聲重挫約 16%，美股期指也走低。閱讀全文...

拜登下令加強審查外國對美投資 保護關鍵技術與供應鏈安全

美國總統拜登 (Joe Biden) 周四 (15 日) 簽署行政命令，強化對外國投資交易的國家安全審查，包含有可能讓中國等競爭對手國家取得關鍵技術，或是可能危及供應鏈和敏感數據的交易。閱讀全文...

iPhone 14 系列周五開賣 蘋果股價準備攀升

蘋果 (AAPL-US) 將於本周五 ( 9 月 16 日) 開賣 iPhone 14 和 iPhone 14 plus，由於蘋果股價在新機發布的前幾個月通常會上漲，令蘋果股東高度期待。閱讀全文...

世銀警告：若各國央行利率升得太高 明年全球經濟恐陷入衰退

根據華爾街日報（WSJ）周四（15 日）報導，世界銀行（World Bank）最新研究報告顯示，各國央行抑制通膨的努力恐讓全球經濟在明年陷入衰退。該份報告的目的主要是讓主要經濟體的政策制定者牢記貨幣緊縮的外溢效應。閱讀全文...