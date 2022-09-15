美國最大的鋼鐵製造商紐柯鋼鐵 (NUE-US) 預估第三季獲利將遠低於分析師預期，主因是鋼鐵利潤率萎縮和出貨量下滑，此消息引爆鋼鐵股賣壓。

美國最大的鋼鐵製造商紐柯鋼鐵週三 (14 日) 表示，預估第三季每股純益介於 6.30 美元至 6.40 美元之間，遠遜於分析師預期的 7.76 美元。

紐柯鋼鐵表示：「與 2022 年第二季相比，公司第三季盈利將大幅下降，原因是鋼鐵利潤率萎縮和出貨量下滑，特別是我們的板材和鋼板工廠。」

紐柯還表示，預估鋼鐵產品和原材料領域獲利將與第二季持平，但仍重申公司有望實現有史以來最賺錢的一年。

紐柯鋼鐵釋出獲利預警，鋼鐵股大殺四方 (圖片：AFP)

受此消息影響，紐柯鋼鐵暴跌逾 11% 至每股 120.71 美元，成為標普成分股中最大輸家。

過往紐柯鋼鐵下調財測過後，鋼鐵動力 (STLD-US) 和美國鋼鐵 (X-US) 都會接續下修財測。

鋼鐵動力同步慘崩 8.99% 至每股 74.55 美元。美國鋼鐵暴跌 8.63% 至每股 20.43 美元，低於 200 日均線，連帶拖累 VanEck-Vectors 鋼鐵 ETF 下滑 4.21%，創 2 個月來最差單日表現。

美國的金屬價格正受到即將到來的經濟衰退影響，紐約熱軋鋼捲期貨週三下滑 0.99% 至每噸 797.00 美元。紐柯鋼鐵 8 月宣布調漲薄板價格，每公噸漲 55 美元，而且越南當地進口原料報價提高，凸顯前一波低價紅利已消失。