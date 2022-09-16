〈台股盤前要聞〉台電十年砸千億強化電網、晶心科打進歐洲衛星 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台電十年擬投入 5645 億元，強化電網韌性，中興電、華城等重電廠可望大啖千億元商機；RISC-V 近期頻傳捷報，晶心科打入歐洲衛星供應鏈，看好 RISC-V 的開放性架構在太空領域將有強大優勢。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

台電十年擬投入 5645 億元強化電網韌性 中興電、華城等重電廠大啖千億元商機

因應近年全台大規模停電事件，台電積極強化國內電網系統穩定，昨 (15) 日正式公布強化電網韌性建設計畫，規劃在未來十年內投入 5645 億元，從三大主軸、十大面向，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，並因應 2050 淨零轉型目標。閱讀全文...

而中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 與亞力 (1514-TW) 等重電廠，都可望以配電變壓器、GIS(氣體絕緣開關設備) 等產品，大啖千億元商機。閱讀全文...

RISC-V 太空領域報捷 晶心科打進歐洲衛星

RISC-V 近期頻傳捷報，SiFive 日前宣布以 RISC-V 架構取得 NASA 訂單，晶心科 (6533-TW) 昨 (15) 日出席 RISC-V Taipei Day，董事長林志明除恭喜同業外，也表示晶心科已打入歐洲衛星，看好 RISC-V 的開放性架構在太空領域將有強大優勢。閱讀全文...

大廠搶進第三代半導體

大廠看好化合物半導體應用，積極搶進，鴻海 (2317-TW) 研究院半導體研究所所長郭浩中昨 (15) 日指出，隨著 5G、電動車、再生綠能、航空等科技發展，化合物半導體的重要性也隨之提升，鴻海將整合串起一條龍供應鏈。閱讀全文...

無獨有偶，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也透過旗下子公司聯穎光電，積極投入第三代半導體製程，聯電技術開發五處資深處長、同時也是聯穎研發副總邱顯欽昨 (15) 日表示，聯穎產能滿載，並將在 2-3 年內，全面轉向化合物半導體製造，看好明年需求將優於今年。閱讀全文...

劉揚偉：鴻海擴大車用半導體優勢 科技日將秀先進晶片技術成果

鴻海 (2317-TW) 研究院攜手國際半導體產業協會 (SEMI) 舉辦「NExT Forum」主題論壇，探討「新世代半導體的技術與應用發展趨勢」，鴻海董事長劉揚偉透露，下個月的鴻海科技日也將展現先進晶片研發成果，建立擴大在車用半導體方面的競爭優勢。閱讀全文...

中鋼 10 月開平盤終止連 4 跌、Q4 季盤調降 平均跌 2.64%

中鋼 (2002-TW) 昨 (15) 日開出 10 月及第四季內銷盤價，月盤終止連 4 跌開出平盤，協助蓄積向上動能；季盤則反應近期國際行情變化，每公噸下跌 1000-2000 元，全產品基價平均調降 2.64%。閱讀全文...

黃崇仁：車用半導體、汽車模組發展剛開始 產業鏈可搶食商機

台灣先進車用技術發展協會理事長、力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁昨 (15) 日表示，他曾與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家談及車用晶片議題，魏哲家說，車用半導體中約 80% 晶片採 28 奈米以上成熟製程，只有 20% 採用 14 奈米以下先進製程，大家都有機會。閱讀全文...

台積電開低走高 除息首日順利填息完封

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (15) 日展開除息大秀，除息參考價為 477.5 元，早盤受盤勢不佳影響，加上外資由買轉賣，面臨貼息窘境，盤中緩步翻紅並衝上 480 元，填息完封。閱讀全文...