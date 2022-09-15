9家金融業遭金管會限縮業務 部分挨罰已滿3年仍未解禁

對於違規情節重大的金融業，金管會除開出高額罰鍰外，也加碼祭出限制部分業務予以嚴懲。根據金管會統計，目前還有 9 家金融業部分業務遭禁，其中有業者遭禁時間長達 3 年。

根據金管會今 (15) 日公布的名單，這 9 家業者分別是：宏泰人壽、南山人壽、新光人壽、新光產險、永豐銀行、國泰世華銀行、瀚亞投信、統一投信與街口投信。

其中宏泰人壽因投資不動產沒有及時利用並創造收益，自 2019 年 7 月起遭限制不得新增不動產投資，挨罰迄今長達 3 年仍未解禁；而南山人壽則因更換資訊系統出包，遭金管會開罰禁賣投資型保單，同樣即將在 9 月將屆滿 3 年。

新光人壽則因大股東吳東進干預公司治理，在今年 3 月遭金管會開罰，限制新壽 3 年內不得與新光傑仕堡等公司，以及和吳東進有關的事業進行關係人交易，同時要求新壽得提出具體改善計畫，至於相關限制能否在 2025 年 3 月 10 日解除，須看新壽改善情況。

新光產為鞏固新紡經營權而踩到關係人交易規定的紅線，新產去 (2021) 年 1 月遭金管會開罰，限制 2 年內不得透過盤後定價與鉅額配對進行關係人交易，但若改善情況獲金管會認可，預計明 (2023) 年 1 月 22 日就能解禁。

國泰世華銀行則因 ATM 屢次出包，今年 4 月遭金管會開罰，限制銀行今年已獲核可增設的 ATM 暫停設置 (金融欠缺地區除外)，同樣得等到改善獲金管會認可後才能重新申設新的 ATM 機台。

永豐銀則因勸誘客戶以融資方式投資理財商品，9 月 6 日才遭金管會開罰，限制銀行 6 個月內不得新承作客戶委託購買海外債、自行貸款的房貸壽險，同時 1 個月不得銷售保單，必須等改善方式獲金管會認可，才能重新承作業務。

街口投信先前因「託付寶」屢次踩到監理紅線，除時任董事長胡亦嘉遭解職外，投信申請或追加募集證券與期貨基金也一併遭限制，迄今仍未獲得解禁。

至於瀚亞投信則因投資長利用人頭戶炒股今年 7 月遭罰，除了投資長遭解職外，投信也挨罰限制 3 個月內不得新增新募集與全委託基金，2 年內也禁止代理新的境外基金，必須等完成改善後才能復辦業務。