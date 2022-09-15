〈電網韌性強化〉台電公布韌性建設計畫 10年擬投入5645億元

因應近年全台大規模停電事件，台電積極強化國內電網系統穩定，今 (15) 日正式公布強化電網韌性建設計畫，規劃在未來 10 年內投入 5645 億元，從三大主軸、十大面向，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，並因應 2050 淨零轉型目標。

過去台電電網主要以整合增加效率，未來將採分散提升韌性，經濟部次長暨台電代理董事長曾文生表示，過往電網建設因台灣地狹人稠、電廠用地難尋，加上用電成長快速等，形成供電集中化、大型化現況，電網也主要透過三條 34.5 萬伏特 (345kV) 主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區三大樞紐的集中電網架構。

今年 303 停電事故主要就是南部龍崎超高壓變電所發生事故，引起全台大範圍停電，曾文生說，深究關鍵原因即為電網過度集中， 因此台電將透過強化電網韌性建設計畫，打造分散式電網，以期降低未來事故發生機率，並在最短時間因應事故、恢復穩定運轉能力。

台電總經理王耀庭說明，電網韌性建設計畫將以推動分散電網工程、精進強固電網工程、強化系統防衛能力等為三大主軸，規劃分別斥資 4379、1250、16.9 億元執行，合計共約 5645 億元，並規劃在 10 年內完成，其中，目前已規劃執行中約 3761 億元，另外 1884 億元則將續編專案計畫執行。

由於強化電網韌性建設計畫為十年期計畫，台電強調，將包含短中長期各項工程，短期 (2 年) 內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期 (5 年) 內持續推動電網分散及強固工程，長期 (10 年) 則將完成 3 大樞紐節點分散工程及相關長程計畫，將避免單一事故再度造成大範圍停電。