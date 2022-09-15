中鋼10月開平盤終止連4跌、Q4季盤調降 平均跌2.64%

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 10 月及第四季內銷盤價，月盤終止連 4 跌開出平盤，協助蓄積向上動能；季盤則反應近期國際行情變化，每公噸下跌 1000-2000 元，全產品基價平均調降 2.64%。

中鋼強調，因應國際鋼市變化，適度調節產銷、減緩市場供應衝擊，同時搭配多元配套行銷方案，強化客戶接單競爭力，緊抓鋼市落底後市場拐點、掌握商機、追求共好，重返成長軌道。

中鋼說明，月盤產品則因逐月已貼近國際行情調整價格，加上煤鐵原料及能源成本仍居高不下，強化鋼廠挺價信心，帶動國際鋼市加速觸底並醞釀反彈，復以考量客戶庫存跌價損失，故 10 月盤價以平盤開出，協助客戶蓄積向上動能；季盤產品則因國際行情近三個月價格變化激烈，審酌國內用鋼產業狀況及庫存跌價損失而予以調降。

國際鋼市狀況來看，供給端方面，歐洲能源危機造成天然氣價格飆漲，德國於十月起課徵天然氣稅，加重鋼鐵產業負擔，ArcelorMittal 為降低損失，陸續關閉德國、法國、西班牙等高爐。POSCO 受到強颱侵襲災情嚴重，浦項廠部分設備與產線停機維修，導致鋼材延遲供應。中國碳中和目標不變，持續大力推動供給側改革，現階段中國大陸鋼材社會庫存已降至近四年來最低點，為供給面帶來正向的支撐。

需求端部分，中國將召開二十大會議，預期將加大刺激經濟力道，提振建築、汽車、家電用鋼需求釋出。美國消費支出持續加速，歐美亦陸續宣布各項振興政策並落實基礎建設。台灣行政院明 (112) 年總預算中與用鋼需求相關的「公共建設」規模近 6 千億元，亦較今年大幅成長 32%，將有效提升國內用鋼需求。

此外，歐亞為主地區天然氣供應短缺改用燃煤，造成發電用燃煤價格高於煉鋼冶金煤，促使近來澳洲冶金煤價格同步翻揚，歐美鋼廠為反映煉鋼原料成本相繼提漲。

歐洲 ArcelorMittal 宣布自 10 月起熱軋產品每公噸調漲 20-70 美元；美國 Nucor 熱軋每公噸調漲 61 美元， Cleveland-Cliffs 及 NLMK 每公噸更調漲 83 美元；中國寶武、鞍本鋼廠十月出廠價皆以平盤開出，顯示鋼價落底趨勢。