〈電網韌性強化〉中興電、華城等重電廠 大啖千億元商機

台電今 (15) 日宣布「強化電網韌性建設計畫」，十年內將斥資超過 5600 億元預算，中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW)、華城(1519-TW) 與亞力 (1514-TW) 等重電廠，都可望以配電變壓器、GIS(氣體絕緣開關設備) 等產品，大啖千億大商機。

其中中興電為國內 345kV GIS 唯一國產化評鑑合格廠，光是今年就已拿下超過 160 億元台電 GIS 訂單，後續接單動能可期。

台電「強化電網韌性建設計畫」預計十年內全面提升電網面對突發事故的因應能力。電網韌性建設計畫分為三大主軸，將投入 4379 億元於「推動分散電網工程」、1250 億元於「精進強固電網工程」及 16.9 億元於「強化系統防衛能力」。

在台電加速汰換老舊系統與新增變電站下，將推升電力、配電變壓器需求，加上太陽能、風電等陸續併網，也將帶動升壓站等重電需求成長，國內重電廠都將搶食這波國產化商機。

台電強化電網韌性計畫中，主要變電設備為 345kV 的 GIS，中興電為國內唯一國產化評鑑合格廠，看好未來需求前景，且該產品毛利也較佳，將同步推升獲利；中興電並預期，在台電十年強化電網韌性計畫加持下，2025 年前，營收及獲利都可望逐年成長。

此外，台電的推動分散電網工程中包括「綠能分散供電」，讓太陽光電及離岸風電用電搭配儲能優先地使用，有餘裕再輸往其他區域；隨著太陽能、風電等分散式電廠增加，GIS 保護裝置為升壓站必需品，需求勢必也將同步大增。

而華城為國內變壓器產品容量最大、電壓最高、台電認證最多的重電廠，以輸配電端電力變壓器為主力，向系統上下端延伸擴展。台電也是華城一大客戶，除供應變壓器外，近來也切入綠能與電力監控工程。

亞力近來業務觸角也延伸至再生能源，推出運用在升壓站的中壓 GIS 絕緣開關、AIS 空氣絕緣開關等電力設備。