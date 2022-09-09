歐洲央行激進升息 美債殖利率小跌

在歐洲央行為應對歐元區飆升的通膨而升息後，美國國債殖利率繼前一個交易日上漲後，周五 (9 日) 小跌。

美東時間清晨 6 點 15 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.264%，而 30 年期美國國債殖利率下跌 0.6 個基點至 3.435%。

2 年期票據的殖利率下跌 2 個基點至 3.471%，上周一度升至 3.55%，為 2007 年以來的最高水平。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

歐洲央行周四 (8 日) 將利率調升 75 個基點，將存款利率從零上調至 0.75% 之後，殖利率小幅上漲，這絕大幅度上是預期中的鷹派舉措，以應對快速上升的通膨。

投資人仍對經濟放緩和聯準會 (fed) 下一步升息行動保持警惕，因為決策者暗示可能需要採取進一步激進舉措來緩和不斷上漲的物價。話雖如此，Fed 最近的數據顯示，雖然通膨仍在攀升，但其上升速度正在放緩。

Fed 副主席布雷納德周三 (7 日) 在一場演講中誓言「只要需要」，就將繼續與通膨作鬥爭：「到目前為止，我們已經迅速將政策利率調高至上個周週期的高點，政策利率還需要進一步調升。」她補充說，政策制訂者將依靠數據來確保不會對緊縮措施反應過度。

堪薩斯城 Fed 主席喬治定於周五在彼得森國際經濟研究所發表講話。在數據方面，石油服務公司貝克休斯將提供其每月鑽機數量。