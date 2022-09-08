繼美股創近月新高後 美債殖利率小跌

美國債券殖利率周四 (8 日) 與前一交易日相比變化不大，大多數交易僅下跌約 1 個基點，因為投資人消化了周三 (7 日) 的市場漲幅，華爾街創下近一個月來最佳單日走勢。

美東時間上午 6:15，指標 10 年期美國國債收益率下降跌 2.2 個基點至 3.243%。30 年期美國國債殖利率下跌 0.5 個基點至 3.4。

2 年期美國國債殖利率下跌 0.8 個基點至 3.439%，上周一度升至 3.55%，為 2007 年以來的最高水平。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會 (Fed) 周三發布褐皮書，顯示通膨前景仍然很高但正在降溫，美國經濟成長疲軟。住宅房市也持續疲軟。

雖然周三美股上漲，但由於投資人仍對經濟放緩和 Fed 下一步升息行動保持警惕，股市近期仍處於下跌趨勢。

Fed 副主席布雷納德 (Lael Brainard) 在周三的演講中誓言要繼續「盡可能地長期」對抗通膨，以降低成本。

她說，「到目前為止，我們已經迅速將政策利率調升至上個周期的高點，政策利率還需要進一步上升。」她補充說，政策制訂者將依靠數據來確保不會對緊縮措施反應過度。

在數據方面，市場將關注 9 月初的初請失業金人數，以及持續申領讀數的和 4 周平均失業人數。能源信息署 (EIA) 將發布石油和天然氣庫存數據；Fed 主席鮑爾計劃在華盛頓舉行的卡托研究所第 40 屆年度貨幣會議上發表講話。

周四將拍賣 13 周、26 周和 52 周債券。