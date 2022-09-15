鉅亨美股雷達：美將公布零售銷售數據 特斯拉德國廠擴建計劃無限期延後

美股重要看點：

美國將公布上周初領失業金、8 月零售銷售等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.451%。美股期貨週四 (15 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨跌 0.03%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

在高於預期的美國通膨數據出爐後，關於聯準會 9 月可能擴大升息的討論甚囂塵上。不過，摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 周三 (14 日) 發布報告認為，聯準會這麼做的可能性不高。

Feroli 在報告中說，雖說升息 100 基點的機率不會是零，但可能性將低於三分之一。

目前，利率期貨顯示，投資者仍預計聯準會下周升息 75 基點，升息 100 基點的可能性僅為 29%。

橋水聯合的億萬富豪創辦人達里歐 (Ray Dalio) 說：「看起來利率必須 (朝 4.5-6% 的高檔) 大幅調升。這會打壓民間信用成長，進而衝擊民間部門的支出，經濟也會隨之下滑。」

他預測，只要利率稍微提高到 4.5%，美股就會暴跌近 20%。

達里歐認為，投資人對長期通膨仍過於自滿。目前債市預估未來十年的平均通膨率為 2.6%，但達里歐預估可能介於 4.5-5.0%，假如出現經濟衝擊，通膨率可能會衝得更高。

Commonwealth Financial Network 投資長麥克米蘭 (Brad McMillan) 指出，本周的 CPI 數據「糟糕透頂」，但跡象顯示已有改善，尤其是在周三的 PPI 報告中。

美國勞工統計局周三 (14 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 在 8 月下降 0.1%。剔除食品、能源和貿易服務，核心 PPI 上漲 0.2%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月零售銷售月率 (%)，預估 0，前值 0

美國初領失業金人數 (萬人)，預估 22.5，前值 22.2

美國 8 月工業產出年率 (%)，前值 3.9

美國 8 月工業產出月率 (%)，預估 0.2，前值 0.6

重要個股動態：

德國媒體報導，德國地方政府已將特斯拉預定擴建當地超級工廠的投票時程無限期延後。

特斯拉這座位於柏林東南方約 1 小時車程處的超級工廠占地 750 英畝，預定擴建 250 英畝，並增加貨運站、物流空間等，以強化與當地鐵路的運輸往來並存放更多零件。

然而格林海德市市長 Arne Christiani 向柏林 - 勃蘭登堡廣播公司 (RBB) 表示，已將該項表決從 9 月議程中刪除，希望進一步釐清資訊，無法承諾今年底前會交付表決。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

數據分析公司 S3 Partners 週三 (14 日) 最新數據顯示，自 2020 年 4 月以來，特斯拉登上空軍狙擊榜首已有 864 天，但目前蘋果已超越特斯拉，成為頭號放空標的。

數據顯示，蘋果股票空頭部位為 184 億美元，為標準普爾 500 指數中做空最多的股票，而特斯拉的空頭部位約 174 億美元。賣空者今年透過做空蘋果股票賺取約 25 億美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

加州檢察總長 Bonta 表示，加州已向舊金山高等法院提起訴訟，控告亞馬遜 (AMZN-US) 違反加州的反壟斷法和不正當競爭法，因為該電商巨頭與商家的協議「扼殺競爭並導致價格上漲」，要求法院下令阻止亞馬遜與商家的反競爭協議，並告知商家有權利在其他平台調降售價。

訴狀中說：「多年來，由於亞馬遜反競爭的協議作法，增加了加州消費者的網購費用，亞馬遜等同強迫商家人為抬高售價，因為他們清楚自己無法拒絕。」