掌握技術型態叱吒美股，買點賣點聖杯一次教給你！

uSMART 黃佳仁首席策略師聽到股市有人失利垂頭喪氣，感嘆離場，總是替對方感到萬分可惜。他這段時間學到什麼？最終只學到對股市的恐懼與害怕。

但是，歷史總是不斷重演或驚人相似，許多人用歷史反省自己、告誡自己。但是要當英雄，就要學習成功方式，叱吒股市。尤其在美國股市，巨大的資本市場更是如此。

uSMART 黃佳仁首席策略師，與同行、統計學教師、甚至擁有技術分析執照 CMT（相當於技術分析界的 CFA）互相切磋美股時，發現人性居然如此相似，有人能從中不賺錢？技術分析學派深信：用過去的圖表用來預測未來的價格變動不但可行，若有好用的工具搭配還能把握買賣點，市面上目前有些 App 智能下單很強，就可在畫完分析圖後，立刻做好預估漲幅或是下跌賣出的方式。研究完一隻股馬上再分析下一隻股。uSMART 黃佳仁認為，有現代工具的幫助，不但可以增加漲幅也能降低虧損，絕對是剛入學、或還在模索自己適合那一派系的最佳助力。

本文將詳解一些成功率高的技術型態，讓您不必深究五花八門的技術指標也能輕鬆掌握重要的美股入市和出場時機。

上升旗形

上升旗形形態是一個延續看漲的技術形態。

它指的是個股經歷了一個上升趨勢後，獲利回吐，會短暫做一個震蕩向下的盤著行情。但調整結束後，價格將沿著原來的上漲趨勢進行衝刺。

通常情況下，如果價格成功向上突破旗形上邊後，盈利目標為旗桿的長度。明顯了，關鍵就在如何抓住關鍵的『旗桿長度』尤其是要真實停利是，那根『違反人性』的旗竿。

看到左邊旗桿跟右邊旗竿了嗎？不用懷疑，用智能訂單來適時下車，假設左邊漲 20%，右邊突破買入點後右邊設定鎖利 15%，uSMART 黃佳仁認為，獲利適可而止，該賺的賺八成。

當投資者看到另張圖表浮現上升旗形形態之後，想走技術分析正規大道的人其實不用一直費時費力看盤，等著價格突破旗形上邊，先抓一個突破買進單。投資夥伴可以簡單快速地使用智能落盤的『突破買入』功能。黃首席策略分析師講到，分析已經是經驗，但是設定目標才叫精準，核心思想就是「不突破不買，突破才買」。技術分析的第一步，就是讓智能工具輔助你，先設定具體的突破買入價格，觸擊後方長價時讓買單自動提交。當然，這適合籌碼夠深夠厚的美國市場。

『現在的市場已不像過去手繪圖了，線圖都跑出來又怎樣？』uSMART 黃佳仁認為，圖表分析來分析去，只會成為名嘴。真正敢克服心魔策略性下單，這才叫邁入技術分析，環顧美股市場，太多人只講單不下單。

楔形形態

楔形形態是常見的一種技術形態，價格會進行盤整，在某一固定範圍內上下窄幅震蕩，越收越窄，最終形成一個三角區。 投資者只要連接更高的高點，和更高的低點就可取得到上邊或下邊線, 可輕易發現三角區間，

仔細觀察美國大型股整體價格基本上橫向收縮波動，慢慢消化多頭和空頭的力量。等待時機一旦突破上邊或下邊線，多頭和空頭會突然湧現，順勢把股價大力推高或推低。注意：目標升幅或跌幅就是楔形長度！

圖二是突破上邊線的例子，同樣的，投資者可以先運用「突破買入」，先設立買入點。另外，也可走另一個模式先做『跌破賣出』設計停損位，而停損位該在哪呢？答案很明顯，就在楔形的底邊下方。

頭肩頂

頭肩頂是最有效的四大重要技術型態其中之一，日後有機會可在下列黃佳仁聊天區做更深入討論。不過他也相當不好意思，有的人看到別人是美股又用英文留言就不好意思開口，或是看到很久美股策略大師也沒回覆，就覺得自己的疑問被忽略了。其實 uSMART 首席策略師每天都會花時間研究客戶的問題，中英文都通喔！只是礙於工作時間，他常在晚上回覆。

頭肩頂也是本文介紹 3 種形態裡成功率最高的技術型態，成功率約略有 80%，是有效的跳頂技巧。頭肩頂形態由左肩、頭部、右肩以及頸線組成突破頸線後是跌市的起點， 目標跌幅是頭部與頸線之間的距離。

關聯資產觸發智能單

這適合長期觀察市場的技巧性投資者，也就是所為『強中找更強』、或是你弱勢，我找反彈。iShares 美國半導體 ETF (SOXX)，當 SOXX 突破頸線後, 基本上半導板塊後市看跌，

一些 SOXX 的權重股如 NVDA 照理看也會隨半導板塊跌，而且跌更兇。

這時投資者可使用關聯資產觸發訂單，通過掛鈎 SOXX，當 SOXX 達到指定頸線價格後，就會觸發委託，把手頭上的 NVDA 也變賣出去。在別人還沒注意到時，你已早早停損出場。

現職：

uSMART 首席市場策略師

新加坡交易所特聘講師

學歷：澳洲雪梨科技大學

擅長財務分析、技術分析、市場總體策略，投資經歷已 15 年，新加坡財經投資媒體經常參考的未來金融趨勢大師。

黃佳仁Ｙoutube 頻道：https://youtu.be/-2OUFHDMx0U

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