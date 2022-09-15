IIF警告：經濟成長放緩加劇全球債務困境 企業破產數恐大增

國際金融協會 (IIF) 周三 (14 日) 表示，經濟成長放緩正在加劇全球債務困境，尤其是新興市場，並警告未來企業破產數量恐大幅增加。

IIF 發現，用來衡量償債能力的全球債務佔國內生產毛額 (GDP) 比重，在第 2 季小幅上升至 350%，是過去五季以來首度增加，新興市場債務占 GDP 比率也上升近 3.5%，達到 252%。

儘管如此，以美元計價的全球債務總額在 Q2 卻減少約 5.5 兆美元，至 300 兆美元，是 2018 年以來首次按季下滑，其中，已開發市場債務減少 4.9 兆美元，債務總額略高於 201 兆美元，新興市場債務則減少 6000 億美元，債務總額達 99 兆美元。

IIF 永續發展研究主管 Emre Tiftik 於報告指出，雖然債務減少絕大部分是估值效應 (valuation effect) 造成的，但發債速度放緩也發揮一定作用，因借貸成本上升加上投資意願不佳，使債務發行人紛紛遠離一級市場。

IIF 預估，在通膨、經濟放緩擔憂與貨幣緊縮背景之下，這種趨勢至少會持續到今年底。

IIF 並表示，食品價格上漲對新興市場特別不利，在 35 個身陷嚴重糧食危機的國家中，已有 16 個國家處於較高的債務風險。

此外，由於聯準會 (Fed) 下周會議幾乎篤定至少升息 3 碼，借貸成本料持續面臨上行壓力，IIF 警告，企業破產數量恐大幅增加，對各國央行來說，想要在不打擊勞動力市場的情況下實現軟著陸，挑戰性仍非常高。