橋水達里歐：Fed升息至4.5% 美股將大跌20%

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 澆熄市場對通膨觸底的期待，並升高聯準會 (Fed) 再次大幅升息的可能性，橋水聯合的億萬富豪創辦人達里歐 (Ray Dalio) 預估，若 Fed 把利率升到 4.5%，美股將挫跌 20%。

達里歐在 LinkedIn 一則日期標示為周二的文章中說：「看起來利率必須 (朝 4.5-6% 的高檔) 大幅調升。這會打壓民間信用成長，進而衝擊民間部門的支出，經濟也會隨之下滑。」

他預測，只要利率稍微提高到 4.5%，美股就會暴跌近 20%。

達里歐認為，債市投資人對長期通膨仍過於自滿。(圖: AFP)

利率市場顯示，交易員預期 Fed 下周幾乎篤定升息 3 碼 (75 個基點)，升息 4 碼的機率也達到 25%。交易員並預期，Fed 聯邦資金利率將在明年某個時候觸頂，終點利率約 4.4%。

達里歐認為，投資人對長期通膨仍過於自滿。目前債市預估未來十年的平均通膨率為 2.6%，但達里歐預估可能介於 4.5-5.0%，假如出現經濟衝擊，通膨率可能會衝得更高。

某些關鍵的殖利率曲線最近倒掛加深，呼應一些投資人對經濟不景氣的悲觀看法。市場有一部分人揣測，Fed 為了壓制通膨大幅升息，將導致明年經濟衰退，因此 2023 年某個時候會開始降息。

標普 500 指數周三 (14 日) 因逢低買盤進駐，回升 0.34% 至 3946.01 點。但該指數今年迄今共下跌 17.7%，可能創 2008 年金融海嘯以來最大跌幅，美國公債市場也深陷數十年來最糟的表現。

華爾街正在關注標普是否會再次跌破 6 月中旬 3700 點的低點，有「新債王」封號的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 周二表示，美股可能再下跌 20%，標普將跌向 3000 點。