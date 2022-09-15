〈美股盤後〉逢低買盤搶進 美股拉尾盤翻紅

美國 8 月生產者物價指數 (PPI) 下滑，美債殖利率小幅回落，美股主指週三 (14 日) 大多時間呈現震盪走勢，隨著罷工擔憂加劇，鐵路股下跌，但能源股和科技股撐腰之下，尾盤最後 20 分鐘內，逢低買盤搶進，四大指數逆轉收紅。

數據方面，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告粉碎通膨觸頂預期後，市場迎來一項寬慰的消息。美國勞工部週三公布 8 月 PPI 年增 8.7%，低於市場預期的 8.8% 和 7 月的 9.8%，已連兩月下降，為 2021 年 8 月以來最低增速，而能源成本下降是推動 8 月 PPI 回落主因，凸顯美國通膨壓力稍獲喘息，不過 8 月核心 PPI 增幅度仍超預期。

政經方面，美國白宮傳出可能會在原油價格跌至每桶 80 美元左右時，開始補充其戰略石油儲備 (SPR)，國際油價收高，帶動能源股週三升勢。

代表全美貨運鐵路的工會可能將於 9 月 16 日開始罷工，鐵路股承壓。鐵路罷工在即威脅之下，美國鐵路客運公司 (Amtrak) 週三宣布，將於週四取消所有長途列車。美國鐵路協會估計，使美國近三分之一貨運陷入停頓，也將再次考驗美國大宗商品的供應鏈，每天的貿易損失將近 20 億美元，並持續推高美國通膨。

地緣政治方面，美國參議院外交委員會週三以 17 票同意對 5 票反對批准「台灣政策法」以強化美國與台灣的關係，明定 4 年內提供台灣 45 億美元軍援，將台灣定位為非北約成員的主要盟國，目前該法案已送院會審查。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.1 億例，死亡數突破 651 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊中有 6 大板塊收紅，能源、非必需消費品和公用事業領漲，房地產、材料和金融表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.96%；Meta (META-US) ) 下跌 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.36%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.091%。

道瓊成分股互有消長。3M (MMM-US) 下跌 2.44%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.71%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.42%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.06%；Merck (MRK-US) 上漲 1.59%。

費半成分股多回暖走高。AMD (AMD-US) 漲 0.55%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.28%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.08%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.60%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.38%；美光 (MU-US) 跌 0.95%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.023%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.08%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.57%。

企業新聞

市場傳出蘋果計劃明年推出的最新 iPhone 手機和 Macbook 筆電處理器，鎖定採用台積電最新 N3E 增強版的 3 奈米製程技術。台積電 ADR (TSM-US) 回升 1.08% 至每股 79.66 美元，換算價 495.41 元，折溢價率達 3.21%。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.59% 至每股 302.61 美元。美國總統拜登宣布批准第一批 9 億美元的資金，用於 35 個州設置電動車充電站，此為去年 11 月通過的 1 兆美元基建法案中的一部份。

紐柯鋼鐵因利潤率和出貨量下滑，第三季預估每股純益介於 6.30 美元至 6.40 美元之間，遠遜市場預期。紐柯鋼鐵 (NUE-US) 暴跌 11.33% 至每股 120.71 美元，而 VanEck-Vectors 鋼鐵 ETF 下滑 4.21%，創 2 個月來最差單日表現。

星巴克 (SBUX-US) 攀高 5.53% 至每股 92.70 美元。星巴克發布「2025 中國戰略願景」，推出以價值為導向的全新營運增長計畫，加碼中國市場。

莫德納執行長 Stephane Bancel 表示公司願意向中國供應新冠疫苗後，莫德納 (MRNA-US) 股價大漲 6.17% 至每股 139.40 美元。

嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 上漲 2.06% 至每股 164.66 美元。嬌生宣布，董事會授權進行 50 億美元庫藏股計畫，重申全年財測，即預估經調整後每股純益將介於 10.65 至 10.75 美元之間。

經濟數據

美國 8 月 PPI 年增率報 8.7%，預期 8.8%，前值 9.8%

美國 8 月 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 - 0.1%，前值 - 0.4%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 7.3%，預期 7.1%，前值 7.7%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國上周 (截至 9/9) EIA 原油庫存變動報 244.2 萬桶，預期 83.3 萬桶，前值 884.4 萬桶

美國上周 (截至 9/9) EIA 汽油庫存變動報 - 176.7 萬桶，預期 - 85.8 萬桶，前值 33.3 萬桶

華爾街分析

Northwestern Mutual Wealth Management 投資長 Brent Schutte 表示：「這是一場拉鋸戰，每個人都在等待下一個通膨經濟數據，週五公布的密西根大學通膨預期數據很重要。 」

Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 稱：「美股未能突破早盤高點，這一定讓多頭感到失望。在夏季拋售期間，市場似乎總能夠迅速反彈，但週三未能做到這一點，一些短線波段交易者似乎進一步遠離市場。 」

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 提到：「歷史告訴我們，只要美股單日下跌 4%，我們通常會在第二天看到大約 1% 的反彈，接下來下個月會看到盤整，然後在三個月後恢復上漲趨勢。」

瑞銀全球資產管理投資長 Mark Haefele 點評：「週二的拋售提醒人們，持續的反彈可能需要明確的證據表明通膨處於下降趨勢。隨著宏觀經濟和政策不確定性的升高，預計未來幾個月市場將繼續波動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主