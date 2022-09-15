德媒：特斯拉柏林超級工廠擴建計畫 遭無限期延後

德國媒體報導，德國地方政府已將特斯拉預定擴建當地超級工廠的投票時程無限期延後。

特斯拉這座位於柏林東南方約 1 小時車程處的超級工廠占地 750 英畝，預定擴建 250 英畝，並增加貨運站、物流空間等，以強化與當地鐵路的運輸往來並存放更多零件。擴建計畫 6 月已由所在地布蘭登堡的格林海德市 (Grünheide) 的主要委員會批准後，正在等待市議會表決的階段。

然而格林海德市市長 Arne Christiani 向柏林 - 勃蘭登堡廣播公司 (RBB) 表示，已將該項表決從 9 月議程中刪除，希望進一步釐清資訊，無法承諾今年底前會交付表決。

TechCrunch 報導指出，雖然目前無法得知格林海德市需要特斯拉提供哪些訊息，但原因很可能是俄羅斯切斷對歐洲天然氣供應、引發能源短缺，因此暫緩批准這項需要耗費大量能源的擴建計畫。

特斯拉執行長馬斯克曾承諾，將盡可能以環保永續的方式營運超級工廠和製造電動車，但在歐洲愈來愈多工廠迫於能源危機而停工的情況下，特斯拉恐怕難以倖免於難。

特斯拉上周日剛在柏林超級工廠舉辦「訊息日」(Information Day) 活動，宣布 Model Y SUV 增產，儘管特斯拉未說明當前產量，但透露今夏每周產量已達 1000 輛，約占總產能的十分之一。

特斯拉當時並表示，身為歐洲首座工廠的柏林廠增產進展「非常順利」。

特斯拉 (TSLA-US) 股價周三 (14 日) 隨美股大盤反彈，終場上漲 3.59% 至每股 302.61 美元，今年來跌幅仍超過 24%。