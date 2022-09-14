OPEC月報維持石油需求成長觀點 估明年將出現疫情前需求

石油輸出國組織（OPEC）周二（13 日）公布最新月報顯示，該組織仍維持對 2022 年與 2023 年全年石油需求強勁預測，原因是有跡象表明，儘管存在通膨飆升等不利因素，但主要經濟體的狀況仍優於預期。

OPEC 預估，2022 年的石油需求將增加 310 萬桶 / 日，2023 年將增加 270 萬桶 / 日，與上月的報告預估持平。

儘管高油價與中國疫情爆發削減 OPEC 對 2022 年的預測，但石油使用量已從疫情流行的低點反彈。該組織上月表示，先前下調的預測已讓石油使用量恢復到 2019 年以上的水準推遲至 2023 年。

報告也提到，2023 年的石油需求將受到主要消費國仍穩健的經濟表現、新冠疫情限制措施改善以及地緣政治不確定性減少提振，預估 2023 年全球石油平均消費量將達到 1.0273 億桶 / 日，高於 2019 年新冠疫情大流行前的水準。

此外，OPEC 將其對 2022 年與 2023 年全球經濟成長預測維持在 3.1%。報告指出，美國與歐元區的零售支出等經濟活動跡象良好，並強調潛在的上行風險。

報告稱，儘管美國與中國在 2022 年上半年面臨挑戰，但它們的經濟問題很可能在下半年復甦，至於歐洲方面，儘管市場低於、通膨升溫趨勢明顯，但歐元區在 2022 上半年的表現出人意料的強勁。

報告一出後，國際油價雙雙走跌，11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.68%，至每桶 92.42 美元；10 月到期的西德州原油期貨下跌 1.45%，至每桶 86.51 美元。OPEC 將於 10 月 5 日舉行下一次月度會議。

值得注意的是，OPEC 在月報中重申，石油期貨並未真實反映供需現實，扭曲企業的避險能力，讓市場處在一種搖擺不定的狀況，並發出錯誤訊號。

該組織表示，石油市場基本面「沒有變化」，但避險基金與不同的現金管理公司「在經濟與需求前景惡化的市場敘述中」，繼續拒絕押注兩個主要石油期貨合約的價格上漲。

成員國產量增加 沙國稱 8 月石油日產量達 1,100 萬桶

OPEC 與石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今年一直在增加石油產量，因為盼能解除 2020 年疫情時期實施的創紀錄減產。然而，由於一些 OPEC 成員國對油田投資不足與俄國產量損失，OPEC + 最近在幾個月內未能時間其增產計畫。

根據二手消息來源數據，OPEC 月報顯示，OPEC 在 8 月的日產量大幅增加 61.8 萬桶至 2,965 萬桶，但這主要是由於沙烏地阿拉伯供應從中斷中恢復。

最大石油出口國沙國向 OPEC 表示，其 8 月產量增幅高於報告數據，日產量增至略高於 1,100 萬桶，較 7 月增加 23.6 萬桶，令全球未使用的產能緩衝空間減少。沙國稱其最大日產量為 1,200 萬桶，不過一些業內人士質疑該國是否能長期生產 1,100 萬桶。