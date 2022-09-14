升息「鷹」影恐加劇 法人點名三類股抗通膨

受到美國 CPI 年增率爆表影響，外界開始有聲浪預估聯準會 (Fed) 升息壓力恐上升到 4 碼，造成美股今 (14) 晨狂瀉，美債殖利率上揚且倒掛，台北股匯市也難逃殺機，針對市場上一片「鷹」影罩頂，短線選股難度升高，法人點名可聚焦高股息 ETF 等三標的，以力抗通膨利空。

針對聯準會升息議題，國泰投信表示，由於本週正值聯準會官員於下周 9 月利率會議前的特別觀察期，使得 8 月份各類通膨分項更是遭到市場審視。CME Fed Watch 調查也顯示，聯準會 9 月升息 3 碼的機率為 62%、升息 4 碼的機率為 38%，市場對於聯準會持續激進升息將引發經濟衰退的擔憂，也較之前更甚。

金融市場後市究竟該如何看待備受矚目，國泰投信認為，整體物價核心 CPI 再度走高，Fed 可能會在本月進一步上調 2022 及 2023 點陣圖至 4% 及 4.25~4.5% 來展現對抗通膨的決心；但預計升息動作發酵後將逐步緩解通膨壓力，接下來及 2023 上半年通膨有望回落，因此預期 Fed 升息步伐放緩的趨勢不會改變。

國泰投信表示，市場雖因 CPI 不如預期下降而出現大幅震盪，但美國基本面仍趨穩健，加上即將進入第四季消費旺季，統計標普 500 指數過去十年第四季表現，平均報酬率達 5.2%。

選股策略部分，國泰投信則建議，要更加掌握「漲時重勢、跌時重質」的標的，如市值大、具行業地位優勢及高品牌力的企業、具價值投資且提供穩健配息的高股息 ETF，或是具有長線趨勢的電動車、數位支付等相關族群及 ETF。短線可先觀察下周聯準會利率會議的決策，並留意定期定額進場或逢低分批布局的機會。