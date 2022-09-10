iPhone 14高階機型預購被搶翻 蘋果攜蘋概股嗨漲

蘋果旗艦新機 iPhone 14 系列於台北時間 9 月 9 日 (週五) 晚間 8 點開放預購，果迷瘋搶高階機型 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，目前發貨時間已延到 10 月底甚至 11 月初，此消息激勵蘋果股價走高，蘋概股股價隨之起舞。

果迷瘋搶高階機型

蘋果官網顯示，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 高階機種最受消費者喜愛。原定 9 月 16 日發貨，開賣 10 分鐘後來到 10 月 3 日發貨，一些直營店已無法選擇「店內取貨」服務，開賣半小時後發貨期來到 10 月初。截稿前，發貨期已來到 10 月 26 日至 11 月 2 日。

(圖片：翻攝 appleinsider)

不過，蘋果開賣的過程中也傳出許多買家抱怨技術性問題，導致購機相當不順利。

一些果迷抱怨明明晚間 8 點開賣，一進首頁卻發現「即將完成，Apple Store 更新進入最後階段，稍後見」，足足等了十分鐘系統才正式開放預購。還有買家抱怨「開搶幾分鐘系統就當機」、「網頁超爛」、「Apple Pay 出現問題」、「訂單被取消」等其他妨礙訂購的問題。

蘋果新機熱銷的利多消息推動下，蘋果週五 (9 日) 股價漲 1.88% 至每股 157.37 美元，蘋概股也相繼收紅，思佳訊 (SWKS-US) 走升 2.76%、Qorvo (QRVO-US) 上漲 2.64%。

蘋果供應商訂單顯示，蘋果早就料到 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 會率先熱賣 (圖片：翻攝 appleinsider)

實際上，蘋果早就料到 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 會率先熱賣。

天風國際分析師郭明錤透露，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 會熱銷也是蘋果意料之中的事情，根據蘋果供應商收到的訂單表明，蘋果預計 85% 的早期購買者會選擇 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，只有不到 5% 的人會選擇 iPhone 14 Plus，而 10% 的人會入手 iPhone 14。

郭明錤指出，當蘋果新機發布時，iPhone 高階機型總是最受市場歡迎，根據這項調查，今年 iPhone 14 Pro 系列的訂單分配高於往年，反映蘋果產品細分策略變化。平價版 iPhone 14 升級有限，但 iPhone 14 Pro 系列有顯著升級，因此平價版新機可能沒有充足的理由說服買家。

蘋果 iPhone 14 Plus 於 10 月 7 日才開始供貨，使得蘋果能夠增產最受歡迎的機種 iPhone 14 Pro 系列，並且允許即時調整產線。