中秋連假 iPhone14 Pro詢問度高 蘋果店成中國商場人氣王

中國中秋連假期間，蘋果店成商場「人氣王」，上海市中心多家蘋果商店人潮湧動，iPhone14 Pro 詢問度高，但蘋果公司 (AAPL-US) 剛發布的 iPhone 14 系列新機，要到周五（16 日）才到貨。

第一財經報導，周日下午，上海環球港蘋果店人頭攢動，不少顧客衝著 iPhone 14 系列新機而來。店員表示，iPhone 14 要到周五才到貨，屆時有購買需求的用戶，可一睹為快。

蘋果商店工作人員表示，即便周五新機到貨，也僅滿足官網預購顧客。一位工作人員說：「公司會根據網上預訂的情況，給每家門市分配新機的數量，發售之初的數量，都非常有限，因此來店裡現場購買是買不到的，建議先在網上預訂，預訂越早，拿機也就越早，但具體等待發貨時間，仍然以官網為準。」

這位工作人員還說，9 月 8 日蘋果官網開放預購後，首批 9 月 16 日取貨名額「秒殺」。京東等第三方平台啟動預售，名額也瞬間被搶購一空。

從消費者反應來看，多數消費者都對 iPhone 14 Pro 較感興趣，尤其是蘋果新推的「靈動島」功能。顧客王先生說：「雖然 Pro 等待的時間會長一些，但是相比舊版本的手機而言，新 Pro 添加了全新的功能，而且價格沒有上漲，因此仍然值得期待。」

目前，蘋果店內陳列機型仍為上一代 iPhone 13 系列。在 iPhone 14 新機到貨後，蘋果商店銷售人員將全面撤下 iPhone 13 Pro。目前部分門市仍銷售少量 iPhone 13 Pro，售價與 iPhone 14 Pro 相同。

蘋果商店工作人員表示，在不急用情況下，建議顧客上網訂購 iPhone 14 Pro 機型；在價格不變情況下，iPhone 14 Pro 的性能優於 iPhone 13 Pro，且 iPhone 14 Pro 具備「靈動島」功能。

若消費者在蘋果官網下單，以 256GB 版本 iPhone 14 Pro 為例，9 月 11 日下單，預估發貨時間為 5-6 周；256GB 版本的 iPhone 14 Pro Max，發貨時間為 6-7 周；256GB 版本 iPhone 14，預定 9 月 16 日送達；256GB 版本 iPhone 14 Plus，定 10 月 7 日送達。從發貨周期來看，機型愈高階，發貨時間愈長。