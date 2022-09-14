Google與美國政府簽署協議 替奈米技術與半導體設備研究人員開發晶片

根據路透周二（13 日）報導，美國商務部已與 Alphabet 旗下 Google 達成合作研發協議，生產研究人員可用於開發新型奈米技術與半導體設備的晶片。該協議由美國國家標準與技術研究院（NIST）與 Google 簽署，但財務細節並未公開。

美國商務部周二表示，這些晶片將由半導體公司 SkyWater Technology 在明尼蘇達州的半導體代工廠生產。根據協議，Google 將支付建立生產的初始成本，而首批生產將獲得補貼。NIST 將與多家大學研究夥伴包括密西根大學、馬里蘭大學、喬治華盛頓大學、布朗大學、卡內基美隆大學一同設計晶片的電子電路。

商務部在聲明中稱，NIST 預估將替不同的應用優化設計多達 40 種不同晶片，而且由於晶片設計將採「開源式」（Open Source），即透過開放大眾的參與、討論與修改，進而加速其發展、增加透明度及大眾福祉的方式。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價下跌 4.73%，每股暫報 105.62 美元；SkyWater Technology(SKYT-US) 盤中股價下跌 6.91%，至每股 10.37 每元。

在拜登政府的晶片法案通過後，一系列公司已宣布成立新的半導體工廠。該法案授權美國政府替本土半導體生產與研究提供約 520 億美元補貼，並替晶片廠提供投資稅收抵免，預估價值 240 億美元。