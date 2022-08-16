高盛：Fed仍有望實現軟著陸

高盛 (Goldman Sachs) 表示，美聯準會 (Fed) 抑制通膨飆升，同時防止經濟陷入嚴重衰退的道路仍有希望，但是路徑正在變得越來越艱難。

報導指出，隨著 Fed 傾向繼續升息，經濟中充斥著不同的訊號，就業人數迅速上升，汽油價格回跌，住房和食品成本飆升，消費者信心低迷，消費支出數據穩定。在這樣的環境背景下，Fed 正試圖取得平衡。

高盛經濟學家認為，儘管 Fed 無法控制的幾項因素，可能會使軟著陸變得複雜，並降低成功的機率，但軟著陸仍是一條可行但艱難的道路。

Fed 如今正通過升息的方式來抑制需求，以便供應能夠趕上，而紐約聯邦準備銀行在月初公佈的供應鏈壓力指數已經回落至 2021 年 1 月以來新低。

目前最大的問題仍然是頑固的高通膨，美國 7 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 8.5%。薪資正以強勁的速度上升，平均時薪年增了 5.2%。高通膨仍然相當廣泛，企業通膨預期和定價仍然很高。

Fed 主席鮑爾曾表示，大幅升息可能會導致美國經濟衰退，但 Fed 需要看到通膨降低的有力證據才會改變升息路徑，認為美國經濟能承受進一步收緊的貨幣政策，也稱成功軟著陸「非常具挑戰性」。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 則曾經表示， Fed 官員需要堅定升息，才能壓制處在 40 年高點的通膨。同時，他也認為，美國經濟軟著陸已經幾乎無法實現。