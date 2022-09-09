學者：Fed對抗通膨須讓失業率升至7.5% 不可能軟著陸

經濟學家們警告，聯準會 (Fed) 可能要付出更高的經濟代價才能控制通膨。

IMF 經濟學家雷伊 (Daniel Leigh) 和米希拉 (Prachi Mishra) 以及約翰霍普金斯大學經濟學教授包爾 (Laurence Ball) 在合著的論文中表示，在 Fed 持續升息之下，美國經濟最終達成軟著陸的機會不大。Fed 政策制訂者對「通膨回歸目標 2% 且失業率不超過 4%」的預期，只有在非常樂觀的假設下才可能達成。

兩位經濟學家目前預計，美國失業率可能需要達到 7.5%，相當於現在水平的 2 倍，才能終結美國的高通膨；這意味著美國將有大約 600 萬人失業。而根據 Fed 在 6 月時的預測，美國失業率中值到 2024 年也只會升至 4.1%，而屆時通膨率將已經恢復至 Fed 目標水平 2% 左右。

除了更高的失業率外，Fed 的持續升息也將對新興市場國家帶來動盪。

前 IMF 首席經濟學家奧伯斯特非爾德 (Maurice Obstfeld) 認為，由於政府和企業在疫情期間累積大量的美元債券，隨著美元因升息而走升，許多新興市場和發展中經濟體將面臨困境。

他說，「危險訊號已經在閃爍，全球金融周期的緊縮階段已在進行中。」

但他同時也警告，如果 Fed 無法控制通膨，其他風險就會凸顯出來。從長遠來看，這將對全球經濟造成破壞，並可能削弱美元作為世界主要儲備貨幣的地位。

Fed 主席鮑爾周四 (8 日) 再發出鷹派言論，宣稱 Fed 需要在通膨問題上採取果斷有力的行動。需要繼續前進，直到抑制通膨大功告成。這是鮑爾在本月 Fed 會議前的最後一次公開發聲，目前已進入緘默期。目前市場預計，9 月 Fed 會議很可能決定連續第三次升息 75 個基點。