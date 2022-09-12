葉倫示警 冬季油價恐飆高 美國經濟仍有望軟著陸

美國財政部長葉倫周日（11 日）表示，冬季美國民眾可能面臨汽油價格飆漲，原因是屆時歐盟會大幅減少採購俄羅斯石油，而西方國家擬對俄國石油出口價格設限，即是欲控制油價。

葉倫接受 CNN 訪問時說：「這是個風險，這是我們試圖以價格上限化解的風險。」她表示，油價可能上漲，因為歐盟將停止購買多數俄國石油，對海運俄國原油祭出禁令。

七大工業國集團（G7）同意的價格上限計畫，要求參與國拒絕對高於研議價格上限的俄國原油和石油產品，提供保險、金融、導航等服務。

葉倫表示，價格上限的目的，是減少俄國能投入烏克蘭戰爭的收入，並維持俄國原油供應，以壓低國際油價。

另外，葉倫說，她對美國經濟能避免衰退仍抱希望，但她也表示，美國民眾必須理解聯準會（Fed）抑制通膨的必要性。

葉倫說，Fed 需要良好的技巧和一些運氣，達到所謂的經濟「軟著陸」；「我希望我們能『軟著陸』，但美國民眾必須了解壓低通膨的必要性，拉長時間來看，我們無法在通膨不受控制情況下，擁有強勁就業市場」。

葉倫這番言論呼應 Fed 主席鮑爾的立場。鮑爾上周表示，他和決策官員全力對抗通膨。目前美國通膨仍接近 40 年高點。

鮑爾的發言，使投資人強化 Fed 將在 9 月 20、21 日決策會議上連續第三度升息 3 碼的預期。