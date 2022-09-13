小摩：全球經濟更可能出現軟著陸 有利風險資產

摩根大通的策略師表示，全球經濟更有可能出現的情景是軟著陸，這將有助風險資產繼續走強。

由 Marko Kolanovic 和 Nikolaos Panigirtzoglou 帶領的團隊周一 (12 日) 指出，通膨和薪資壓力緩和、增長反彈和消費者信心穩定，顯示全球將可避免陷入經濟衰退。

他們表示，市場可以受益於中國的財政刺激、歐洲針對能源的支持計畫以及極低的投資者情緒。

摩根大通寫道，比起央行官員的發言，經濟數據和投資者所持部位，才是攸關風險資產表現更重要的因素。由這些數據推斷，他們願意占在親近風險的立場。

最近幾天，在通膨可能已經達到頂峰的期望下，積極情緒已回到市場。MSCI AC 世界指數周一達到自 5 月以來最大的四天漲勢，交易員準備好迎接周二將公布的美國 CPI 數據。

摩根大通認為，通膨的逐步緩解應該有利於周期性股票和小型股，此外，它也偏好新興市場和中國股票，不看好昂貴的防禦性股票。同時，他們還主張逢低買入能源股，積極增持大宗商品。

這份報告認為，隨著扭曲消退以及聯準會升息 75 個基點的過度反應，通膨會自行減退，隨後聯準會將轉向，並有利於周期性資產。

這些策略師也看好美元，預計美國和歐洲債券殖利率曲線將趨平。