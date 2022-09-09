葉倫：美國經濟較疫情前更強勁 通膨仍構成威脅

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在週四 (8 日) 表示，如今美國經濟較新冠肺炎疫情爆發前更加強勁，但是她也坦言，仍需要做更多工作來保護成長，特別是應對通貨膨脹。

葉倫在一場演講中表示，對抗通膨仍然是政府在經濟問題上的首要任務。拜登政府近期所推動包括半導體、醫療保健、綠能和基礎設施等的數千億美元的投資法案奏效，美國經歷了現代史上最快的經濟復甦之一。

葉倫表示，最近通過的晶片法案 (CHIPS Act)、降低通膨法案 (IRA) 和去年的基礎設施系列相關計劃，將擴大美國經濟產能，並使政府的減碳目標「觸手可及」。

葉倫指出，最大挑戰是，在不犧牲過去 2 年經濟成長的情況下恢復物價穩定的環境，Fed 應對抑制通膨負起主要責任。

葉倫先前就表示，她認為美國經濟正朝更穩定且可持續增長的方向邁進，並反駁經濟已陷入衰退的看法。「我們確實看到增長顯著放緩，但真正的衰退是經濟廣泛疲軟，目前我們沒有看到這種狀況。」

不過，她對全球前景感到憂心。國際貨幣基金 (IMF) 不斷調降今明兩年的經濟展望，強勢美元為當中部分國家帶來經濟壓力，尤其是美元計價債務變得更難以償還。

美國第二季 GDP 連兩季萎縮，符合「技術性衰退」定義，但白宮仍以就業增長和消費支出強勁為由，反駁經濟衰退說法。