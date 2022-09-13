經濟衰退下 這3大晶片股仍有看頭

美國券商 Bernstein 認為，如果發生經濟衰退，3 檔半導體股可望優於市場表現。

Bernstein 晶片分析師 Stacy Rasgon 警示，經濟環境似乎正在惡化，他們正在評估哪些股票更適合這樣的環境。「消費者正在進入類似於衰退的境地，許多終端市場的預期普遍下降。有些相當急劇。」

該分析師表示，越來越多證據顯示，晶片業務趨勢和基本面進一步疲軟，許多公司的庫存遠高於歷史標準。

Rasgon 推薦並給予「優於大盤」的 3 檔半導體股與其目標價分別是：

博通 (AVGO-US)──675 美元 超微 (AMD-US)──135 美元 高通 (QCOM-US)──175 美元

Rasgon 認為，博通未來訂單的能見度高於同業，且其軟體業務應可部分緩衝半導體產業劇烈波動。他也指出該公司高利潤和估值具有吸引力這兩點。

他認為，即使 PC 產業市場更加艱困，產品執行能力卓越的 AMD 應該也能茁壯成長。「AMD 似乎越來越能利用英特爾的失誤，而估值的回調反被認為非常具有吸引力。該公司持續火力全開前進中。」

至於高通，Rasgon 預期該晶片廠能在高階智慧手機領域表現出色，該領域在整體手機市場上表現相較好一些。

他寫道：「在這種環境下，我們仍然認為博通具有最低的周期性風險，然而，我們確實還有看到一些擁有紮實結構的潛力股，其估值具吸引力，例如 AMD 和高通。」

博通周一 (12 日) 上漲 1.27%，收每股 529.06 美元；高通上漲 0.72%，收每股 133 美元；AMD 下跌 0.95%，收每股 84.64 美元。同日，科技股加權的那斯達克綜合指數上升 1.27%

