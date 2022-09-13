Google考慮Pixel手機部分產線從中國移到印度

《The Information》週一 (12 日) 引述消息人士報導，Google 正在考慮將其 Pixel 智慧型手機系列的部分生產線從中國轉移到印度。

中國世界工廠地位正不斷受到撼動，美國科技公司正逐步將供應鏈轉出中國，蘋果 (AAPL-US) 已將部分 iPhone 手機生產線移到印度生產，包括最新旗艦新機 iPhone 14 系列，Google 也傳出正考慮將其 Pixel 智慧型手機系列的部分產線從中國轉移到印度。

消息人士提到，Google 已邀請印度製造商競標組裝生產 50 萬至 100 萬部 Pixel 智慧型手機，相當於該設備預計年產量的 10% 至 20%。

Google 傳出正考慮將其 Pixel 智慧型手機系列的部分產線從中國轉移到印度 (圖片：翻攝 appleinsider)

消息人士補充道，Google 執行長 Sundar Pichai 已檢視 Pixel 手機在印度生產的計畫，但尚未做出最終決定。如果 Google 確定轉向印度生產運營，Google 仍需要從中國進口零組件。

消息人士透露，由於中國新冠「清零」困局，Google 手機在中國生產進度受到延誤，Google 可以通過將手機產線轉移到印度，為其業務創造更多優勢。

目前，印度對進口智慧型手機加徵 20% 的進口關稅，若 Google 轉向印度當地組裝的手機，可以為其 Pixel 6a 等中階手機提供更優惠價格，提高 Pixel 智慧型手機在印度的銷量。此前日媒也傳出，Google 也在考慮將越南作為另一個製造地。

印度現為全球僅次於中國的第二大智慧型手機市場，每年有超過 1.2 億智慧型手機在印度上市銷售，Counterpoint 數據顯示，印度前五大智慧型手機市占分別為小米 (超過 19%)、三星 (19%)、Vivo (17%) 和 Realme (16%)。

Google 將於 10 月 6 日舉行秋季硬體發表會，公布今年旗艦機種 Pixel 7 系列手機及首度推出 Pixel 系列的智慧型手錶 Pixel Watch。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.19% 至每股 110.86 美元。