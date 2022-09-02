〈美禁高階晶片輸中〉郭明錤：限售衝擊台積電有限 但恐帶來結構性風險

天風國際證券分析師郭明錤週四 (1 日) 指出，美方對中國和俄羅斯限售高階 AI 晶片對台積電等供應商的影響是有限的，但可能導致半導體產業的結構性風險。

美國商務部近期發布新出口規定，限制輝達 (Nvidia) 和超微 (AMD) 向中國和俄羅斯出貨人工智慧 (AI) 相關的高階運算晶片，以解決產品可能用於中國和俄羅斯的軍事用途之風險，涉及產品包括輝達旗下的 A100 晶片、以及即將推出的 H100 晶片，以及超微的 MI100 晶片。

輝達表示，限售將造成公司第三季損失高達 4 億美元，甚至將部分業務遷出中國。AMD 表示，新規則不會對其業務產生重大影響。

郭明錤提到：「由於中國在人工智慧 (AI) 專利申請方面領先世界，對輝達與超微的供貨限制，可能會嚴重影響中國在人工智慧領域的能力。」

郭明錤：限售衝擊台積電有限 但恐帶來結構性風險 (圖片：郭明錤推特)

不過，郭明錤認為：「台積電 (TSM-US) 為輝達和超微代工晶片，受此影響是有限的，但投資人擔心美方可能會擴大對更多晶片的供貨限制，這可能會影響更多與伺服器相關或其他產品，這種不確定性可能導致半導體產業的結構性風險。」

郭明錤提到：「值得注意的是，中國公司是否會直接或間接下緊急訂單以增加庫存，以降低美國政府可能擴大銷售限制的潛在風險。 如果是這樣，這可能會在短期內使供應鏈受益。」

華爾街一些分析師也與郭明錤觀點類似。美國銀行分析師 Vivek Arya 週四發布報告指出，鑑於輝達遊戲業務疲軟和其他宏觀問題，限售消息來得不合時宜而且不受市場歡迎，但隨著時間的推移，預計影響將是可控的。

多位分析師認為，中企可能會在第三季積極囤貨 (圖片：AFP)

花旗分析師 Atif Malik 也提到，一些中國企業可能會在第三季囤積輝達較舊的 V100 產品。

費城半導體指數週四下跌 1.92%，收 2,625.9 點，輝達 (NVDA-US) 週四暴跌 7.67% 至每股 139.37 美元，創去年 4 月以來新低。超微 (AMD-US) 收低 2.99% 至每股 82.33 美元，而台積電 ADR (TSM-US) 週四同步下跌 2.05% 至每股 81.64 美元。